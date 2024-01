Traindeville in concerto a Zurla

Il coloratissimo treno metropolitano di Ludovica Valori e Paolo Camerini assieme alla chitarra di Fabio Gammone approda da Zurla al Pigneto sabato 20 gennaio.

Un nuovo locale con una cucina gastronomica creativa e raffinata e un'ampia scelta di drink e cocktail vi accoglierà al suono della musica folk del trio, che proporrà i brani del suo repertorio oltre ad alcune piccole sorprese.



La formazione vede come di consueto Ludovica Valori alla voce e fisarmonica, Paolo Camerini al contrabbasso e Fabio Gammone alla chitarra. Da sempre impegnato nel sociale, di recente il trio si è esibito in vari paesi dellaTuscia per il "Tuscia in Jazz Festival for SLA", importante iniziativa per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla SLA.

Attualmente la band sta registrando alcuni brani nuovi e un videoclip che andrà ad aggiungersi alla nutrita lista di "diari di viaggio" nel mondo e nella memoria. Ricordiamo ad esempio il video de "La mia strada", girato "on the road" a New York nel 2016, e "Caffè Fortuna" girato a Marcinelle (Belgio) nel 2018, fino a "Roma città persa" girato nel 2022 all'interno del Museo Storico della liberazione di Roma in Via Tasso.

Appuntamento sabato 20 gennaio 2024 nell'accogliente "bistronomia" di Zurla al Pigneto per una serata all'insegna della musica e della buona cucina.