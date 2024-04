Traindeville in concerto per la Liberazione nei Giardini di Piazza Vittorio

In occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile, all'interno del festival "Liberazioni"organizzato da POLEIS - Polo civico dell'Esquilino, il Museo storico della Liberazione di Via Tasso presenta un concerto dei Traindeville, gruppo romano ma con orizzonti molto più larghi che spaziano dall’indie folk ai Balcani, da Roma al Flamenco passando per il klezmer, sulle ali del ritmo e della giocosità.



In questa occasione il trio formato da Ludovica Valori alla voce e alla fisarmonica, Paolo Camerini al contrabbasso e Fabio Gammone alla chitarra si esibirà con un'attenzione particolare ai canti popolari e della Resistenza, da sempre facenti parte del loro bagaglio musicale. Tra le canzoni composte da Ludovica Valori c'è infatti "Roma Città Persa" dedicata alla Resistenza Romana, con un videoclip girato proprio all'interno del Museo di Via Tasso.

[Link al video https://www.youtube.com/watch?v=jc4_r4ChrL0]





Festa delle Liberazioni 2024



Poléis, il Polo Civico Dell’Esquilino, presenta la terza edizione della Festa delle Liberazioni, dal 21 al 27 aprile a Piazza Vittorio e nel Rione Esquilino. Un Festa che vede il protagonismo di oltre 30 associazioni ed enti del terzo settore che operano

sul territorio e che aderiscono al Polo Civico. Il programma rappresenta la ricchezza di questa articolata aggregazione e vede il fulcro della manifestazione nei giardini della Piazza, per poi diffondersi in altri spazi simbolici del Rione: via Bixio pedonale e Museo storico della Liberazione - via Tasso.



Appuntamento all'interno dei giardini venerdì 26 aprile dalle 16, ingresso libero.