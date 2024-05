Traffic tribute night: Faith no more (tribute of the year)

Mercoledì 15 Maggio: Faith no more (Tribute Of The Year) @ Traffic, Via Prenestina 738 Roma

I Faith No More sono un gruppo musicale statunitense fondato nel 1982 a San Francisco. Dopo essersi sciolti nel 1998, si riunirono nel 2009 dopo undici anni di inattività. Il loro stile è un rock alternativo contaminato da elementi funk, thrash, hardcore e rap metal. Vengono anche considerati un gruppo crossover, stile che anticiparono di qualche anno, nonché esponenti del funk metal, dell'hard rock, e di varie espressioni di musica alternativa.

Sul palco del Traffic Live Club, luogo di culto per la musica live alternative e metal di Roma, i Tribute of the Year il miglior tributo italiano ai Faith No More in grado di far rivivere le atmosfere cinemusicali folli ed affascinanti della band capitanata dall'istrionico Mike Patton.



ORARI

20:30 Apertura porte

INGRESSO 10€