Tra Palco e Realtà, lo spettacolo con i ragazzi di "Amici" a Roma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/10/2023 al 07/10/2023 Orario non disponibile

Il tour "Tra Palco e Realtà" di Musica, Danza e Parole farà tappa il 7 ottobre al Teatro San Raffaele di Roma.

Dalla pagina ufficiale instagram dello spettacolo @tra_palco_realta è possibile seguire tutte le iniziative ed è possibile avere le anticipazioni del cast e di tutte le attività connesse. La data romana si preannuncia ricchissima con artisti professionisti di danza e di canto proveniente dal talent “Amici” e non solo.

La serata sarà condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa e sarà strutturata con un talk iniziale in cui i protagonisti si racconteranno, ci sarà un momento in cui il pubblico potrà interagire con loro e poi tanto spettacolo dato dagli artisti in locandina e brevi interventi di alcune scuole di danza della zona.

“Sono felicissimo - ha dichiarato l'autore dello spettacolo Christian De Fazio - che questo Show inizialmente nato come singola data ora sia un Tour sempre più amato e conosciuto, il tutto grazie alla sinergia con la produzione di Influendo e la manager Agata Imbrogiano. Avremo sul palco con noi Nunzio Stancampiano, ballerino molto amato di Latino proveniente da Amici 22, Christian Stefanelli ballerino Modern e Hip-Hop sempre da Amici 22 e per continuare nel ballo avremo Tony Aglianó anche lui proveniente dalla scuola di Amici".

"Avremo la vincitrice di Amici 13, terza classificata a Sanremo, vincitrice del torneo di Tale e Quale Show Deborah Iurato, ma non solo perché sul palco ci sarà anche Manuel Ciancarelli cantante dalla voce potente ed emozionante da migliaia di streaming solo su Spotify con il suo ultimo singolo Amoreassenza, inoltre avremo con noi la voce cantata de ‘La Sirenetta’, di “Hannah Montana’, colei che ha cantato la sigla di ‘Un medico in famiglia’, attrice ne ‘I Cesaroni’ e molto altro, sto parlando di Giulia Luzi", ha dichiarato De Fazio.