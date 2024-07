Tra la terra il mare: in viaggio tra le collezioni del Museo delle Civiltà

La bussola stellare è un sistema di navigazione antichissimo basato sulla conoscenza del cielo notturno, così preciso ed efficace da essere utilizzato ancora oggi. Partendo dall’analisi di questo e altri sistemi di orientamento, la visita condurrà alla scoperta di opere e manufatti delle Collezioni di Arti e Culture Africane, Americane e Oceaniane.

La visita sarà anche l’occasione di ripercorrere la storia delle esplorazioni europee e le loro interpretazioni, ma anche fraintendimenti, delle culture native. Il percorso si articolerà in un viaggio intorno al mondo per conoscerne e condividerne i racconti, i riti, le tradizioni ma anche le provenienze e i significati originari.



Visita guidata per adulti/famiglie alle Collezioni di Arti e Culture Africane, Americane e Oceaniane



Chiusura prenotazioni: venerdì 9 agosto, ore 14.00

Visita a pagamento, oltre acquisto biglietto ingresso, su prenotazione (attivate al raggiungimento di min. 10 persone)



Per maggiori informazioni e prenotazioni (da effettuarsi entro le ore 14.00 del venerdì precedente alla visita): e-mail: didatticamuciv@abintra.it