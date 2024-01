"Toys’ stories" al Teatro Manzoni

Per la prima volta a teatro, la storia che ha emozionato milioni di bambini, milioni di genitori. Una pietra miliare per ogni bambino e per ogni adulto che non può non dimenticare il momento più bello della propria vita.

Lo spettacolo

“...amico mio, tu sei la fantasia, la felicità, sei un milione di avventure in questi splendidi anni dell’infanzia. Sono anni che non torneranno più e che ricorderanno come i migliori anni della loro vita. Tutti abbiamo un destino al mondo...e quello di noi due e’ di creare la felicità nei volti dei bambini...e delle loro famiglie...costruiremo degli splendidi ricordi...noi due insieme...”

“Toys’ stories”, per me, e’ uno spettacolo emozionante e magico. Non solo perché ispirato ad uno dei film più belli della storia del cinema. Ma perché quando riscrivevo la storia, ho pensato a noi, Teatro da Favola, alla nostra missione...abbiamo lo stesso meraviglioso “lavoro” di Woody e Buzz...non importa quanto tempo i vostri figli passino con noi...l’importante e’ che noi saremo lì su quel palco...quando loro avranno bisogno di noi.

Durata: 1 ora

Adatto dai 3 anni