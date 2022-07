TOYOTA GR Yaris Rally Cup: ZeroCento GR Team apre le porte agli appassionati del motorsport

Al via la terza tappa del “Trofeo TOYOTA GR Yaris Rally Cup”, il prestigioso campionato monomarca realizzato dalla casa nipponica approda per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa cornice della Capitale. Il Gruppo ZeroCento, parteciperà con la propria scuderia ZeroCento GR Team e aprirà le porte della propria Hospitality a tutti gli appassionati del motorsport, invitandoli a visitare il Parco Assistenza, situato a Fiuggi (Via Studi, Fiuggi FR), dove potranno assistere alla preparazione delle Prove Speciali del Rally di Roma Capitale ed avranno l’occasione di vedere dal vivo la vettura ed i piloti del team. Toyota sarà presente anche con la sua hospitality “TGR Italia” a Colle Oppio nei pressi del Colosseo in corrispondenza della prova spettacolo di Roma.

Antonino Cannavò e Gianfranco Rappa al volante della Yaris GR del ZeroCento GR Team proveranno a sfidare le difficoltà della gara capitolina per fare incetta di punti nella tappa di casa. Fatto tesoro di quanto testato durante le prime due tappe del Trofeo, tra le curve siciliane e le vigne delle Langhe, il Team sta perfezionando il setup della vettura rendendola perfetta per i piloti.

E non finisce qui! Il Gruppo ZeroCento è lieto di poter ospitare gli appassionati non solo di motorsport ma anche di auto sportive presso il proprio show-room ZeroCento Gazoo Garage (Viale Asia 3 - Roma) per vedere i modelli GR ed esprimere insieme le proprie passioni ed emozioni. Ovviamente emozioni GR.

