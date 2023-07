Tour in Kayak del lago e trekking al borgo abbandonato

Indirizzo non disponibile

Una giornata in natura, tra montagne e lago, trekking e kayak nella valle del Turano e nel suo borgo più conosciuto, Castel di Tora, incluso tra I Borghi Più Belli D’Italia, incastonato tra Lago del Turano e Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

KAYAK: dalla piattaforma galleggiante si potrà salire a bordo dei kayak, con i giubbini di sicurezza, per partire alla scoperta delle acque verdi-azzurri del Turano, pagaiando con calma per ammirare tutte le bellezze storiche e naturali. Prima di rientrare si potrà fare un bel tuffo nelle acque per inaugurare la stagione dei bagni.

TREKKING: senza dover prendere le auto, ci si sposterà a piedi percorrendo il sentiero che, con dislivello minimo, porterà nel punto più panoramico di tutta la Valle: il Borgo Monte Antuni, un borgo con 1000 anni di storia, abbandonato dal secolo scorso, dove si potrà ammirare il Palazzo del Drago, i giardini pensili, i ruderi delle case, il labirinto e tanto altro. Saranno raccontate la storia e leggende del Borgo, del lago e della valle e ci sarà la possibilità di visitare anche l’eremo con affreschi del 1600.

Per finire in bellezza, possibilità di aperitivo presso uno dei bar vista lago della zona. Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, cappello, crema, acqua 1lt, pranzo al sacco, costume, maglia-pant. intimo di ricambio.