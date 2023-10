Tour in e-bike Appia Antica, Caffarella Valley e Acquedotti in inglese

Avventuratevi nel tour guidato in e-bike sulla Via Appia Antica che vi porterà sul basolato originale fino ad arrivare a vedere i maestosi acquedotti. E il tour più completo perchè comprende i principali punti di riferimento della nostra splendida zona: catacombe, tombe, chiese e ville romane.



Difficoltà: Media

Durata: 3,5 ore - 10 miglia

Lingua: SOLO IN INGLESE



Itinerario:

- Punto di partenza: Il nostro ufficio in Via Appia Antica 60

- Circo e Villa dell'imperatore Massenzio (all'interno)

- Tomba di Cecilia Metella (all'esterno)

- Complesso termale di Capo di Bove (all'interno)

- Area Acquedotti

- Valle Caffarella

- Ritorno al nostro ufficio in via Appia Antica, 60

Prenota: https://fareharbor.com/embeds/book/ecobikeroma/items/406193/availability/1041150530/book/?full-items=yes



Cosa comprende:

- Guida professionale

- E-bike di alta qualità

- Caschi, catene e mappe

- Seggiolini fino a 20 kg (su richiesta)



Cosa sapere prima di andare:

Questo tour permette di ottenere il massimo dal Parco, senza perdere punti di riferimento importanti!

Aggiungi il tour finale nelle catacombe per scoprire il cimitero sotterraneo sotto i tuoi piedi

Questo è il nostro tour più completo e comprende alcuni tratti con traffico ed è disponibile solo su e-bike



Si prega di leggere la nostra politica di cancellazione.