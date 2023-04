Tour guidato in bici sull'Appia Antica e Caffarella

Un percorso affascinante per scoprire le due aree del Parco dell'Appia Antica: la Via Appia e la Valle della Caffarella. Un guida vi accompagnerà alla scoperta del primo tratto della Via Appia Antica fino a Via di Tor Carbone. Visiteremo dall'interno il Circo e la Villa di Massenzio e pedaleremo accanto all'antico basolato. Al rientro invece visiteremo l'area naturalistica della Valle della Caffarella e la guida vi racconterà la storia del Sepolcro di Annia Regilla che visiteremo dall'interno. Staremo insieme per tre ore.



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 58/60 Centro Servizi Appia Antica

Appuntamento: ore 10.00, partenza ore 10.30

Durata: 3 ore (fino alle 13:30)

Distanza: 11 km (a/r)

Difficoltà: facile

Ingressi previsti (gratuiti): Circo, Villa di Massenzio, Sepolcro di Annia Regilla

Accessibilità: percorso sterrato, sampietrino, basolato romano

Età consigliata: dai 14 anni in su

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20

Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 065135316



Quote di partecipazione:

- ticket nolo city bike + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- ticket nolo bici elettrica + visita al prezzo € 25,00 + spese di prevendita

- ticket per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni. Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): consigliato Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)

Per raggiungere il punto di partenza: