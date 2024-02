In sella tra storia e natura, tour guidato Appia e Caffarella

Un tour naturalistico per un'esperienza unica, un connubio tra storia millenaria e panorami mozzafiato che si lasciano conoscere pedalata dopo pedalata.

I tour guidati prevedono due date. I dettagli e percorsi rimangono gli stessi.



SABATO 23 MARZO

SABATO 4 MAGGIO



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 58/60 Centro Servizi Appia Antica

Appuntamento: ore 10.00, partenza ore 10.30

Durata: 3 ore (fino alle 13:30)

Distanza: 11 km (a/r)- facile

Ingressi: Circo e Villa di Massenzio, Sepolcro di Annia Regilla

Soste esterne: Mausoleo di Metella

Età consigliata: dai 12 anni in su

Partecipanti: massimo 20



TARIFFE:

- ticket nolo mtb + visita al prezzo di € 22,00 + spese di prevendita

- ticket nolo bici elettrica + visita al prezzo € 30,00 + spese di prevendita

- ticket per chi viene con la propria bici (si consiglia MTB) il prezzo per la visita è di € 12,00 + spese di prevendita

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): consigliato Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)



Pedala forte, sogna grande e segui la nostra guida esperta!



Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 065135316

NB: Se appare la voce SOLD OUT (o tutto esaurito) non è possibile acquistare ulteriori biglietti essendo terminati, né richiedere di essere inseriti in liste d'attesa, vi invitiamo a tal proposito ad iscrivervi alla newsletter per essere sempre aggiornati .



NB: Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da Parco Regionale Appia Antica / EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.