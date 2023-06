Toti e Tata al Teatro Romano di Ostia Antica

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Toti e Tata, con il Cotto e il Crudo, testo e regia di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. L’8 settembre saranno al Teatro Romano di Ostia Antica, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative.

Lo spettacolo propone una coppia storica della comicità pugliese che coglie l’occasione per mettere in scena il meraviglioso rapporto che da oltre tre decenni li vede insieme sul palco. E proprio la Puglia, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della pièce. Infatti, si assiste ad una rimpatriata.

Ad un ritorno a casa nel quale si pronuncia senza ansia la parola “cosa” senza allargare la o. Ci si sente davvero in famiglia e tutti si riconoscono attraverso una comunicazione segreta tra pari che ha la stessa radice, forse di albero di ulivo.

Ci sono tradizioni che si tramandano oralmente come racconti da mantenere intatti nel tempo; ne “Il cotto e il crudo” la madre Puglia si riunisce per celebrare sé stessa, terra ormai al centro di straordinari flussi turistici e culturali. Uno spettacolo di un’ora e mezzo senza guardare il telefono, senza pensare all’orario. Il calore: ecco cosa vuole trasmettere questo show. Che lo veda un pugliese oppure no.

Perché “Il cotto e il crudo” sembra una rappresentazione non strutturata, ma nata al momento; appare come la conversazione di due amici alla quale si partecipa facilmente spaziando su tematiche comuni e condivise. L’obiettivo è regalare gioia, far sentire il pubblico partecipe di un piccolo grande evento, farlo uscire dal teatro felice. Uno spettacolo per chi ama l’improvvisazione, i salti nel vuoto e, soprattutto, il ragù che cuoce dalle cinque di mattina.