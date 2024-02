Il Teatro IF è lieto di presentare uno spettacolo unico e fuori dagli schemi che cambierà il modo in cui vivi le feste dei bambini! “Totalmente Dementalist" è in scena il 16 e 17 marzo 2024, in Via Nomentana, 1018 zona Montesacro-Talenti, in un'irresistibile creazione del divertimento pensato appositamente per i genitori esausti delle festicciole.



Dopo 18 anni di feste per bambini, Christian Pinko ha deciso che è finalmente giunto il momento di pensare ai veri eroi di queste celebrazioni: i genitori, promettendo un'esperienza completamente NON SENSE, pensata per farvi dimenticare le tradizionali festicciole e regalarvi un weekend indimenticabile.



Come sarà:



IMPREVEDIBILE: Nessuna idea di cosa accadrà prossimamente. Aspettatevi il sorprendente!

DIVERTENTE: Risate garantite con gag fuori dal comune.

STRABILIANTE: Uno spettacolo pieno di sorprese e acrobazie mentali.

COINVOLGENTE: I genitori saranno parte integrante dello spettacolo, chiamati a partecipare in modi che mai avrebbero immaginato.

DE...MENTE......: Una produzione che vi farà esplodere la mente dal ridere, combinando assurdità e genialità in modo unico.



Se hai trascorso gli ultimi anni a rinunciare ai tuoi fine settimana per partecipare alle feste dei piccoli amichetti di tuo figlio, questo spettacolo è pensato per te. "Totalmente Dementalist" è la tua ricompensa, il regalo che ti meriti!



Totalmente Dementalist

Sabato 16 Marzo 2024 ore 21.00

Domenica 17 Marzo 2024 ore 17.30 e 21.00

Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma



Biglietti: Intero € ; Ridotto € . (prenotazione obbligatoria)

Info e prenotazioni: 342 6864372 (anche whatsapp)