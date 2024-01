Tosca – D’Altro Canto "Cinema" all'Auditorium Parco della Musica

"D'Altro Canto – Cinema" è lo spettacolo che Tosca porta all'Auditorium Parco della Musica il prossimo 26 marzo. Dopo "D'Altro Canto - Napoli", in programma il 4 febbraio, questa volta la cantante presenterà un nuovo capitolo del suo spettacolo musicale, in compagnia di amici ancora da annunciare.

Ricercatrice musicale senza sosta, Tosca tornerà a esibirsi poi nella Sala Petrassi il 4 febbraio, il 26 marzo e il 31 ottobre con tre appuntamenti del suo D’Altro Canto, progetto a tema – diverso ogni volta – scritto con Giorgio Cappozzo e Valentina Romano per la direzione musicale di Joe Barbieri. Ospiti speciali che, in un salotto ideale, si ritrovano per riscoprirsi attraverso racconti, curiosità e la conoscenza di paesaggi sonori poco frequentati, tra brani famosi eseguiti in altre lingue, rivisitazioni di hit, canzoni introvabili di artisti scoperti per caso, omaggi ai maestri.

"Ho dedicato estrema cura a quella che doveva essere solo una trasmissione radiofonica su RaiRadio3 - racconta Tosca - In seguito è nato un disco e da cosa nasce cosa si è arrivati a una serie di eventi a Officina Pasolini. Ora è il momento di queste serate speciali, dedicate rispettivamente a Napoli, al cinema e alla musica 'stregata', arricchite da ospiti come Serena Rossi, Peppe Barra, Peppe Servillo, Raiz, Stefano Fresi, Rocco Papaleo tra i molti, amici con i quali sarà un piacere e un onore condividere storie e regalare musica, accomunati da una visione affine dell’arte e della sua funzione emotiva, sociale e di crescita".