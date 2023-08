Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, mercoledì 16 agosto, Torquato Sdrucia Quintet “Around Monk “.

Questo nuovo bellissimo quintetto nasce dal grande amore per la musica di Thelonious Monk che accomuna Torquato Sdrucia a Riccardo Fassi. I due musicisti collaborano da molti anni nei più svariati ed interessanti progetti, dalla Tankio Band Plays Zappa, fino ai gruppi dedicati alle musiche di Herbie Nichols, e alle colonne sonore dei film di James Bond.

In questo nuovo progetto i musicisti suonano le fantastiche musiche di Monk più alcuni brani di grande interesse e poco eseguiti, dei grandi Steve Grossman, George Coleman e McCoy Tyner, piu alcuni originali di Riccardo Fassi. Un bellissimo programma che si muove “intorno a Monk” (Around Monk) attraverso una visione viva ed energica della tradizione jazz, con arrangiamenti che mettono in evidenza la bellezza dei temi e la complessità dei ritmi. Il quintetto si muove con grande perizia e mettendo in risalto una facilità di dialogo e una espressività sempre molto coinvolgenti.

Torquato Sdrucia e' uno dei più bravi baritonisti in Italia. È un sassofonista dallo stile travolgente e moderno, dotato di grande comunicativa e capacità di coinvolgere il pubblico. Suona con la Tankio Band fin dalla sua fondazione e ha partecipato a tutti I progetti, suonando con Enrico Rava, Kenny Wheeler, David Fiuczinsky, Gabriele Mirabassi, Gary Smulyan, Alex Sipiagin, Napoleon Murphy Brock, Antonello Salis e molti altri. Torquato ha collaborato con la big band dei fratelli Iodice, con la big band di Cristian De Sica diretta da Marco Tiso,con Tommaso Vittorini Grande Elenco Musicisti, con Roberto Spadoni big band, e suona nei progetti di Riccardo Fassi , Herbie Nichols 5tet e James Bond Project.