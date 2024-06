“Il panico”, la commedia che invita a uscire dall’apatia al Teatro Quirino

Una serata di festa, beneficenza e teatro: sabato 8 giugno 2024 alle ore 21 al Teatro Quirino di Roma i giovani attori della Compagnia dei Torpignattori portano in scena “Il panico”, il testo dell’autore argentino Rafael Spregelburd, sotto la direzione dei registi Andrea Mattei e Lorena Munini. Un’occasione per festeggiare i 10 anni di attività della compagnia e per sostenere AIL Roma e la ricerca medica.



Lo spettacolo “Il panico” è una commedia che racconta, in maniera apparentemente leggera, di incontri che come fili tessono storie, e di anime che hanno bisogno di trovare la forza di percorrere quei fili per uscire dall'indolenza e prendere in mano la propria vita. Protagonista una famiglia appena orfana di padre e al centro della storia la ricerca della chiave di una cassetta di sicurezza. Il tutto in una cornice anni ‘90.



Mettendo in scena gli effetti dell’indolenza degli uomini, dell’apatia, della non accettazione di sé, lo spettacolo diviene, in contrapposizione, un invito a rendersi protagonisti attivi della propria vita e motore di cambiamento in chi ci circonda.



Nata a fine 2013 nella parrocchia dei S.S. Marcellino e Pietro dall’idea di tre ragazzi di Roma con la comune passione per il teatro - tra cui gli attuali registi Andrea Mattei e Lorena Munini - ed oggi composta da 18 membri, la Compagnia dei Torpignattori, il cui nome è un omaggio al territorio di appartenenza, festeggia con “Il panico” i suoi 10 anni di attività.



L’evento diventa anche occasione per supportare AIL Roma, nel mese in cui si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale contro Leucemie, linfomi e mielomi (21 giugno). Una parte del ricavato della serata sarà infatti devoluto all’Associazione e al suo lavoro di assistenza e di sostegno ai pazienti ematologici, per contribuire a finanziare borse di studio e dottorati per sostenere la ricerca scientifica e sconfiggere i tumori del sangue con cure e tecnologie sempre più all’avanguardia.



È possibile prenotare i biglietti dello spettacolo tramite le pagine social Instagram e Facebook

@Torpignattori o contattando i seguenti numeri: 392.0206822 (Andrea) – 328.0247952 (Lorena). I biglietti possono essere acquistati in anticipo oppure prenotando il posto e pagando e ritirando il biglietto la sera stessa prima dello spettacolo.



Costi: €15 intero; 10€ ridotto under 14