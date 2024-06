"Tornare alla vita", la mostra di Chiara Vannucchi

Associazione culturale AriaLab, in collaborazione con Pigneto Film Festival, presentano "Tornare alla vita" mostra personale di Chiara Vannucchi - Vernissage venerdì 14 giugno 2024 ore 18 – 21 Finissage domenica 23 giugno 2024 ore 18 – 20

Presso l'atelier dell'artista, a Roma in via Ugolino Cavalcabò 9, siamo lieti di presentare un progetto espositivo, in mostra per la prima volta all'interno dell'evento Pigneto Film Festival, che si tiene ogni anno nello stesso quartiere in cui opera l'artista. Si tratta di una ricerca artistica in cui la produzione delle opere nasce dalla raccolta di materiali di recupero di artigiani e commercianti della zona (quartiere Pigneto, appunto), nell'ottica del riuso e del "riportare in vita" ciò che normalmente verrebbe gettato via. L'atelier di via Cavalcabò apre le proprie porte per mostrare il processo evolutivo di questa ricerca artistica in itinere volta a sensibilizzare il pubblico in merito alla rigenerazione ed al riuso, nonché alla cura e bellezza degli oggetti.

Tutti i materiali, raccolti e selezionati dall'artista, sono residui generati durante i processi produttivi che, anziché diventare meramente "scarto", vengono riutilizzati e trasformati secondo i principi di una pratica che l'artista ha denominato Arte Circolare. “Tornare alla Vita”, infatti, vuole essere un messaggio di speranza in un mondo in cui tutto viene dato alle fiamme, persino la stessa umanità. Non sprecare, recuperare, vivificare, sembrano parole che sottendono una volontà capricciosa nel desiderare a tutti i costi l'eternità della materia, in realtà l'artista non è inteso come un dio che vuole realizzare il sogno di una Vita perenne delle cose, bensì un essere umano che vede la bellezza e la possibilità di rinascita anche negli oggetti dimenticati, negli scarti quotidiani di un'umanità distratta e mai sazia. Allora, riportare tra essi bellezza o, semplicemente, colore e vivacità, diventa un modo per comunicare che, anche tra le cose dimenticate, gettate, usate, ci può essere Amore e Vita. E intravedere così, senza alcun capriccio, la luce dell'eternità.

Natalia Mir, ufficio stampa

CHIARA VANNUCCHI Artista e ricercatrice, dal 2015 collabora con diverse associazioni sul territorio romano, dove promuove iniziative di creazione condivisa, realizza opere murali, partecipa a mostre collettive ed eventi culturali. Viaggia tra il Messico e l’Italia, si specializza in studi sulla sostenibilità ambientale e coopera per costruire un ponte culturale fra i due Paesi; tale esperienza le conferisce la nomina di Cultrice della Materia presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Nel 2018 ottiene una borsa di ricerca per la conservazione del patrimonio naturale e culturale messicano, da cui scaturisce il Progetto “Tixinda”, che culmina nel 2020 con il corto documentario omonimo e vince il premio al Venice Shorts Film Award di Los Angeles. Dal 2021 forma parte della rete dei ricercatori dell’Ambasciata del Messico in Italia, attraverso la quale espone il proprio progetto di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, a Roma (2023) e partecipa come relatrice al Festival delle lingue e delle culture di Bolzano (2024). Nel 2022 presenta la sua prima mostra personale “Uno di Uno” presso il Palazzo del Popolo di Orvieto e il progetto espositivo “Mater, Materia” per la Rome Art Week. Dal 2023 è fondatrice e Presidentessa dell’Associazione Culturale “AriaLab”, un laboratorio artistico interdisciplinare che promuove eventi e attività didattiche per la diffusione dell’arte e della cultura.