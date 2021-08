Torna il Pastena festival il 20 e 21 agosto 2021

Torna il ‘Pastena Festival’ e torna alla grande per la sua 11à edizione, nei giorni 20 e 21 agosto.

L’edizione 2021, che si terrà a Pastena (FR) nella suggestiva cornice delle sue famose Grotte, avrà nomi di rilievo internazionale nel suo cartellone concerti: da Eugenio Bennato, ad Enzo Gragnaniello, a Rione Junno insieme all’attore Paolo Sassanelli per un progetto speciale.



Un programma davvero straordinario quello di quest’anno, a conferma di quanto il Pastena Festival sia un percorso vivo, innovativo, artisticamente rivoluzionario, divenuto ormai un radicato presidio culturale sul territorio del Lazio, riuscendo a veicolare le straordinarie ricchezze paesaggistiche ed immateriali che il territorio di Pastena (Frosinone) racchiude, aprendosi però alle culture, alle musiche ed alle tradizioni di tutto il mondo, diventando negli anni un punto di riferimento nel panorama nazionale dei ‘festival world’.



Questo il programma dei concerti:



PASTENA FESTIVAL 2021 | 11à edizione

#SUD_CHE_RI-SUONA



20 agosto ? h.21.00

EUGENIO BENNATO | W chi non conta niente tour



21 agosto ? h.21.00

PAOLO SASSANELLI e RIONE JUNNO | Storia di un cantastorie

ENZO GRAGNANIELLO | in tour





*INGRESSO LIBERO, CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.



GLI INGRESSI CONTINGENTATI INIZIERANNO DALLE ORE 20.00, ALMENO 60 MINUTI PRIMA DEI CONCERTI.



Durante l’evento saranno applicate tutte le norme di sicurezza anti-Covid previste.



Direzione artistica | Federico Scarabino



In collaborazione e con il sostegno di: Regione Lazio e LazioCrea, nell’ambito del piano di promozione delle Grotte



Organizzazione | Rhymers’ Club



