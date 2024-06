Torna il festival di Roma della canzone d'autore

Venerdì 14 giugno – alle ore 20.00 presso la Libreria Errante a Roma in via Bellegra 46 – si svolgerà la Terza Parte della IX Edizione del FESTIVAL di ROMA: la rassegna ufficiale della canzone d’autore ideata e organizzata da Roma Cantautori. Parteciperanno al terzo appuntamento della IX edizione: Marco Rò, Bombay, Sara Bini feat Alessandro Cives, Maurizio Ponziani, Rèv ed Emiliano Guiducci.

Ospite d’onore di questo appuntamento con la canzone d’autore, l’attrice, regista e cantante Antonella Ponziani: ragazza sul tram del film “Intervista” di Federico Fellini nonché splendida interprete nei film, citandone solamente alcuni, “Soldati – 365 all’alba” di Marco Risi, “Verso sud” di Pasquale Pozzessere, “Cari fottutissimi amici” di Mario Monicelli, “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì e, per ultimo, “Sei Fratelli” di Simone Godano. Antonella Ponziani sarà presente a testimoniare, assieme ai cantautori partecipanti, la rinascita della scena cantautorale a Roma (ma anche nazionale di cui Roma Cantautori, per mezzo soprattutto del Festival di Roma, si sta man mano rendendo artefice e protagonista).

Il Festival di Roma sarà presentato anche questa volta da Gino Basile.

Partnerships di questa terza tappa del 2024 saranno: la casa discografica ed editrice Terre Sommerse, Libreria Errante, Corus Cafè, Musa Distorta ed il Polmone Pulsante.



Il FESTIVAL di Roma ha la caratteristica di non decretare mai alcun vincitore: ciò che vince sempre è la condivisione tra artista e pubblico nonché la crescita sempre più evidente di una scena cantautorale di cui tutti, addetti ai lavori e pubblico fruitore, sentivano da molto tempo la mancanza. L’unica regola per tutti i partecipanti è quella di presentare sul palco esclusivamente i propri brani originali e di non proporre le cover di artisti già noti al pubblico. L’appuntamento per gli appassionati di musica è quindi fissato per venerdì 14 giugno alle ore 20.00 presso la Libreria Errante a Roma in via Bellegra 46.