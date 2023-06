Torna l'Appia Antica Music Festival: concerti dal vivo, installazioni audio e mostre

Produttori musicali con una particolare vocazione all’uso del suono come ‘materia’ per animare spazi inusuali, perciò particolarmente attivi nel mondo delle installazioni trasversali alle arti, tra suono, immagini e ambientazioni architettoniche inconsuete, i giovani di Promu continuano anche quest’anno a rivitalizzare la Roma estranea alla cartolina o al selfie di rito.



Dal 21 al 25 giugno torna l'Appia Antica Music Festival all'Ex Cartiera Latina (via Appia Antica 42). Si potrà accedere al festival a partire dalle ore 18.00 per visitare le installazioni audio immersive dei compositori Francesco Antonioni ed Emanuele de Raymondi e la mostra "Paesaggi Sonori" di Alfonso Giancotti, docente di Architettura alla Sapienza.



Dalle ore 20.30 inizieranno i concerti dal vivo. Per cinque sere si potrà viaggiare idealmente in musica dal Settecento vivaldiano fino all’ipotetico futuro del doppio concerto di chiusura con Duo Ebano e Duo O-Janà, passando per l’800 di Schubert e Mahler con i celebrati Solisti dell’Orchestra Mozart, fondata da Claudio Abbado proprio per creare un indissolubile rapporto tra musica sinfonica e da camera; il Novecento di Schnittke, Stravinsky e Adès con l’eccellente Quartetto Mirus, e l’attualità con Gabriele Mirabassi che, per la prima volta, sarà accompagnato dal Metaphora Ensemble nell’esecuzione delle sue musiche e delle opere di Mazzocchetti e Britten.

Il concerto di apertura del 21 giugno, Festa della Musica, porta a Roma il pluripremiato progetto dei Solisti Aquilani e Daniele Orlando “A New Season”, presentato nel 2019 al Parlamento Europeo e che ha superato i quattro milioni di ascolti su Spotify, spopolando in rete: esso reinterpreta Le Quattro Stagioni di Vivaldi, senza modificarne la partitura, con un’accentuazione dei contrasti chiaro-scuro, che metaforizzano la ‘nuova’ natura violata rispetto all’armonia descritta dalla più celebre composizione classica di sempre.



Programma festival:



Mostre e installazioni

- “Ascolta: Sentieri Selvaggi”

Ascolto immersivo del nuovo disco “Naive Bayes” di Sentieri Selvaggi con musiche di Emanuele de Raymondi

- Francesco Antonioni: “La carta dei sogni” – Installazione audio otto canali

Progetto realizzato in residenza d’artista a Fabriano, promosso da Società Amici della Musica “Guido Michelli”

- Alfonso Giancotti: “Paesaggi Sonori”

Mostra a cura di Maria Clara Ghia e TARI Architects

Disegni che raccontano brani di città che si compongono nell’ascolto di pezzi fondamentali della storia della musica del Novecento.



Concerti serali



- 21 giugno, ore 20.30

I Solisti Aquilani

Daniele Orlando (violino solista)

Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni”



- 22 giugno, ore 20.30

Quintetto dei Solisti dell’Orchestra Mozart

"Schubert & Mahler”



- 23 giugno, ore 20.30

Quartetto Mirus

“Schnittke, Stravinsky, Adès”



- 24 giugno, ore 20.30

Metaphora Ensemble

Gabriele Mirabassi (clarinetto solista)

“Mazzocchetti, Mirabassi, Britten”



- 25 giugno, doppio concerto

ore 18.00

O-Janà: “Animal Mother”



- ore 20.30

Duo Ebano Live Show



Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: info@promu.it