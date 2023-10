La rassegna "Tor Bella Monk - Jazz senza confini" è l'evento che si svolgerà - dal 13 al 25 novembre - all’interno dell’Università di Tor Vergata in un moderno e funzionale Auditorium - dedicato al maestro Ennio Morricone. Altre location saranno il Villaggio Breda, Piazza Erasmo Piaggio e il Cinema Antonio Cerone.

Tor Bella Monk – Jazz senza confini proporrà eventi volti a promuovere nelle aree periferiche di Roma Capitale, progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. L’ingresso agli eventi informativi, didattici ed artistici, è gratuito.

Tor Bella Monk sarà una rassegna di narrazioni musicali in cui i musicisti (e non solo) in prima persona raccontano la storia, i personaggi, gli stili, gli anniversari e i capolavori della loro arte. Quest’anno l’omaggio sarà rivolto al Maestro Ennio Morricone. Una narrazione che sarà intervallata da momenti musicali. Ad aprire Tor Bella Monk- Jazz senza confini, venerdì 13 ottobre, nell’Auditorium "Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata, Javier Girotto & Aires Tango, con l’intervento di Luigi Caloia manager e produttore di Ennio Morricone. Venerdì 20 ottobre, sempre nell’Auditorium "Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata, Francesco Bruno “Jazzista songwriter suona Morricone”.

Sabato 21 ottobre, nell’Auditorium "Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata, Giulio Todrani, “Una famiglia in musica. Giovedì 26 ottobre, nell’Auditorium "Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata, Eleonora Strino incontra Chris Smith: “Morricone visto dagli States”. Venerdì 27 ottobre, nell’Auditorium "Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata Federico Zampaglione, con un omaggio a Ennio Morricone. Domenica 12 novembre, al Villaggio Breda, Piazza Piaggio, ancora Federico Zampaglione, questa volta con la His Big Mama Blues Family. Infine, a chiudere, Tor Bella Monk- Jazz senza confini, sabato 25 novembre al Cinema Antonio Cerone, Rosalia De Souza.

L'evento è organizzato dall’Associazione Culturale Sound&Image, il cui scopo è quello di realizzare uno spazio di interazione artistica, narrativa e ricreativa al fine di favorire la fruizione del contesto ambientale e consolidare il rapporto tra la cittadinanza e gli spazi più rappresentativi del quartiere, quali l’Università di Tor Vergata e Villaggio Breda in Piazza Piaggio, per offrire un itinerario che attraverso le proposte culturali e d’intrattenimento, tenda ad aumentare il grado di partecipazione. L’ obiettivo è quello di sostenere le attività di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, valorizzando il patrimonio culturale cittadino integrando l’offerta delle attività e dei servizi già presenti, anche nelle aree periferiche della città di Roma.