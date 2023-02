Tops, "sorcetti da palcoscenico" al Teatro Ghione

Il Teatro Ghione, presenta, sabato 18 e domenica 19 febbraio, Tops, sorcetti da palcoscenico, di Maria Toesca, regia Riccardo Diana.

Uno stuolo di topolini amanti della lirica e della prosa abitano sotto il palcoscenico di un grande Teatro. Uno spettacolo che racconta il mondo del teatro dove fantasia e artigianato si fondono per dar vita alla magia.Una commedia che farà concorrenza a Cats: uno stuolo di topolini amanti della lirica e del teatro abitano sotto il palcoscenico di un grande Teatro.

A furia di ascoltare tutte le sere prove, musica, passi di danza, debutti, si mettono in testa di realizzare un grande spettacolo. Con le loro piccole abilità rubano quel che possono, si distribuiscono i ruoli e ogni notte, dopo che al piano di sopra tutti sono andati via, si mettono al lavoro. L’impresa è affascinante e ricca di colpi di scena: per poco non rischiano grosso quando il Sovrintendente decide di commissionare una derattizzazione del teatro, ma con il loro ingegno e le loro piccole grandi idee riusciranno a salvarsi e a mettere in scena il loro bellissimo spettacolo.

Uno spettacolo che racconta il mondo del teatro fatto di arti e collaborazioni, dove fantasia e artigianato si fondono insieme per dar vita alla magia. Musica, parole, recitazione, luci, scene, costumi e tutto il resto verranno esplorati attraverso la vicenda dei topolini e del loro instancabile lavoro che segue, in tutto e per tutto, la messa in scena di un vero spettacolo.