"Tools", la mostra personale di Chiara Gizzi

Dal 20 al 26 ottobre 2023 Medina Art Gallery presenta "Tools", mostra personale di Chiara Gizzi a cura di Martina Raffa nella galleria di Via Angelo Poliziano 4-6 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 20 ottobre alle ore 18.00 con la presentazione della curatrice.

Chiara Gizzi e? un’artista poliedrica. Ha sperimentato molto nel mondo della pittura, della danza e del teatro. Nata nel 1972 a Roma, ha iniziato il suo percorso formativo presso il liceo artistico di Via Ripetta, e parallelamente ha intrapreso la carriera nel campo dell’animazione, focalizzandosi in particolare sui cartoni animati.



Con il passare degli anni, ha accumulato una vasta gamma di esperienze: da decoratrice d’interni a scenografa per il Teatro dell’Opera di Roma. Fino a contribuire alla creazione in Mediaset, di ambientazioni pittoriche per il programma televisivo “Ciao Darwin” su Canale 5. Inoltre, ha dato vita a scenografie di grande impatto presso gli Studios di Cinecitta?.



La Gizzi ha sviluppato una dimensione artistica più intima con numerose mostre personali, esponendo le sue opere al Porto Turistico di Roma, alla Casa della Cultura nella capitale, nell’ambito della manifestazione “Lettere in Viaggio” di Ostia, alla galleria Artotek, etc… Inoltre, ha entusiasmato il pubblico con performance di live-painting presso il Roma 70 Village e con la pubblicazione di opere su Le Letterate Magazine.



Negli ultimi anni si e? dedicata alla pittura, attraverso la creazione di una sua “Tools Collection”. Oggetti di uso quotidiano, permeati di una loro anima, entrano in relazione con la pittrice assumendo un valore artistico emozionale e poetico. La sua “Tools Collection” diventa un mezzo per rappresentare ritratti suggestivi di luoghi, persone, momenti ed emozioni che ci accompagnano nel day-by-day. Spesso questi oggetti sono recuperati in strada, fotografati e proiettati sulla tela come metafora di un percorso.



Nella creazione delle sue opere, Chiara Gizzi pone una particolare attenzione sugli effetti della luce: come ombre e riflessi si manifestano sulle diverse superfici. Questo studio consente all’oggetto stesso di riflettere il mondo circostante e di dare vita ad una narrazione all’interno della narrazione. L’artista, come una vera e propria “gazza ladra,” e? attratta irresistibilmente da tutto cio? che e? lucente.