Tony Hadley a Roma

Tony Hadley torna a in Italia con il tour che negli scorsi mesi ha registrato il tutto esaurito e farà tappa anche a Roma, il 24 febbraio, all'Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola dell'Eur.

L'uscita del nuovo disco è prevista nei primi mesi del 2024, a distanza di cinque anni dall'ultimo lavoro in studio, "Talking To The Moon", segnando una nuova fase della sua carriera.

Il tour inizierà il 21 febbraio dal Palaunical di Mantova. Seguiranno due date già sold out: il 22 febbraio al Teatro Comunale di Cesenatico (FC) e il 23 febbraio al Teatro Comunale di Carpi (MO). Concluderà il 24 febbraio a Roma, all'Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola all’Eur, nell'ambito della rassegna di spettacoli EUR Culture per Roma, prodotta da EUR SpA, dove restano pochi biglietti disponibili.

Sarà l'occasione per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, in auge da quattro decenni. Hadley, che ha esordito con il movimento New Romantic, interpreterà brani diventati cult degli Spandau Ballet, come l'epica "Through the Barricades", il successo internazionale "True" e l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra "Gold". Nel tour, eseguirà non solo brani iconici degli Spandau Ballet, ma anche sue canzoni da solista e qualche iconica cover.



Tony Hadley come solista ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing, e con grandi orchestre. Nel 2005 si è guadagnato il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; nel 2007 ha convinto un grande gruppo di nuovi fan apparendo nel musical Chicago nel ruolo di Billy Flynn nei teatri del West End di New York. “Talking To The Moon”, il suo ultimo album da studio, datato 2018 (2019 per il mercato italiano) è stato album della settimana su Radio BBC2, e il primo singolo “Tonight Belongs To Us” Singolo della settimana. Nel 2021 è uscita “Obvious”, scritta con Mick Lister, anch’essa nella top playlist di BBC2. Da anni, Tony Hadley presenta lo show della domenica mattina della BBC3 Counties Radio. Nel dicembre del 2019 ha ricevuto l'onorificenza Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.