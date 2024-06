Toni Malco al Teatro Ghione con "I pensieri di un uomo"

Musica e parole, tante parole, è la schietta e spontanea promessa che il cantante romano Toni Malco dichiara voler garantire al pubblico che martedì 18 giugno alle 21,00 siederà al Teatro Ghione in Via delle Fornaci a Roma per “I PENSIERI DI UN UOMO”, concerto prodotto da Studio Roma Management che apre il tour estivo del 2024 di questo eclettico protagonista della musica italiana il quale, a dispetto della discrezione che lo contraddistingue, vanta una carriera cinquantennale fatta di importanti premi, album e singoli ma anche un passato artistico da attore nonché un presente letterario con il suo “Una vita in gioco”.

120 minuti di emozioni, canzoni e racconti dei momenti più significativi della sua carriera che narrerà interagendo con il pubblico illustrando i numerosissimi contributi audio visivi selezionati assieme all’amico e autore Luigi Lopez. Tante le canzoni in scaletta, comprese alcune importanti cover di altri illustri artisti italiani non ultimo Rino Gaetano con cui Malco condivise una lunga ed indimenticabile esperienza artistica negli studi della RCA, la casa discografica che ne accolse gli esordi producendo attorno alla fine degli anni ’70 brani come il singolo “Ma Liliana dove sta?”.

Tanti gli aneddoti, le passioni, le amicizie nate su palco, in tour o in trattoria dopo un concerto, amicizie sincere fatte di condivisione autentica dell’anima come quella che lo legò a Massimo Troisi, assenza che ancora oggi lo commuove. Tanti anche i nuovi progetti, alcuni in parte realizzati negli ultimi anni proprio assieme a Luigi Lopez cui Malco ha affidato la direzione artistica del concerto che, attraverso immagini e filmati inediti, accompagnerà lo spettatore attraverso mezzo secolo di musica italiana. Sul palco del Ghione, protagonisti de “I PENSIERI DI UN UOMO” insieme a Malco e Lopez, ci saranno Stefano Zaccagnini e Pino Soffredini alle chitarre, Danilo Riccardi alle tastiere, Mimmo Catanzariti al basso, Piero Pierantozzi alla batteria oltre alle vocalist Benny Fumagalli e Martina Maini.



Info e prenotazioni: Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37 – Roma- tel. 06 6372294

Prevendita online: Ticketone