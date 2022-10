Toni Malco, tra racconti e aneddoti di "Una vita in gioco"

Il giorno mercoledì 26 ottobre alle ore 18:30 presso il Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio, 25/A) l'autore "non famosissimo più conosciuto d'Italia" Toni Malco avrà il piacere di presentare il suo ultimo libro "Una vita in gioco" edizioni Terre Sommerse.

Toni - si legge in una nota - cresce artisticamente accanto al suo caro amico di quartiere, il cantautore Rino Gaetano, con il quale perfeziona la sua tecnica compositiva.

Ed è proprio nel 1978 che arriva il suo primo grande riconoscimento ovvero il premio “Centocittà”, come vincitore nazionale, aggiudicandosi il “telegatto” di TV Sorrisi e Canzoni.

Nei suoi primi anni di carriera è conosciuto, con il nome di Toni Pagano, ma dal 1985 decide di farsi chiamare con un nuovo pseudonimo, ovvero Toni Malco. Negli anni Malco non scriverà più soltanto per sé ma anche per altri importanti artisti italiani.

Nel 1990 incide e pubblica il suo primo album, "Strade", e compie il suo primo importante Live Tour che tocca tutte le principali città italiane. Cinque anni più tardi, dopo numerose apparizioni televisive - continua la nota - pubblica il suo secondo album dal titolo "Nuvole sugli angeli", con la collaborazione di grandi artisti come Franco Califano, Giulio Todrani, Nino D'Angelo, Junior Marvin, Domenico Di Renzo, Mario Puccioni e tanti altri.

Toni Malco è un cantautore, attore e conduttore radiofonico italiano, conosciuto anche per la sua fede “biancazzurra”, che lo porta a scrivere il brano dal titolo “Vola Lazio vola”, inno ufficiale della Lazio sua squadra del cuore, con grande successo sia in Italia che all’estero con più di 1.300.000 copie vendute.

Nel 2000 la Sony Music pubblica un singolo ed un video-clip di un brano dal titolo "Fisico", interamente dedicato al pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella prodotto da Micocci dischi Italia edizioni.

La sua amicizia con Massimo Troisi lo porta ad abbinare la sua musica al cinema, e nel 1987 arriva la prima esperienza nelle vesti di attore recitando in due corti del regista Carlo Alberto Senise.

La prima volta da coprotagonista è nel film per la televisione dal titolo “Palla al centro” per la regia di Federico Moccia. Ma la sua carriera di attore non termina di certo qui...interpreta fiction di successo come "Incantesimo" ed "I Cesaroni", ed entra a far parte del cast di "Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi" di Giovanni Veronesi.

Ma Toni Malco è conosciuto anche come speaker radiofonico per la conduzione del programma "Confidenze notturne", in diretta su Radio Centro Suono Sport e su Lazio Style Radio, radio ufficiale della sua squadra del cuore, conducendo il programma serale "Mi ritorni in mente" riportando questo stesso programma su Radio Italia Anni 60 con ospiti come Iva Zanicchi e tanti altri big della canzone italiana.

Oggi, - continua la nota - finalmente, arriva il momento di annotare tutte queste grandi tappe, aprire il cassetto dei ricordi e raccontarsi, non solo a livello artistico ma anche a livello personale, in quanto per Toni tutto questo è stato un "mettersi in gioco" quotidiano.

"Raccontare il mio percorso non è stato facile" - asserisce fermamente l'autore - "perché il mio vissuto è stato frenetico, ho dovuto scavare dentro di me per trovare emozioni che erano immerse negli strati degli anni. Troverete in queste pagine dal mio essere figlio unico al mio vivere quasi tutte le mie amicizie come fossero fratelli. Una sorta di autobiografia che racconti tutte quelle cose, incontri, esperienze che mi hanno formato come uomo e come artista ed ancora oggi mi aiutano a crescere e cercare di essere una persona migliore".

Il libro contiene i racconti più belli di una vita dedicata alla musica, dall’amicizia con l’amico di quartiere Rino Gaetano, al tour radio italiano in viaggio con un Vasco Rossi ancora sconosciuto al grande pubblico, fino all’amicizia con il grande Massimo Troisi.

Inoltre, l’autore narra racconti più intimi con tanti amici che hanno caratterizzato un percorso pieno di esperienze così diverse che hanno contribuito alla formazione umana e professionale di questo poliedrico artista.