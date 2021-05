Si torna, finalmente, al teatro dal vivo. E tra gli spettacoli in programma a Roma c'è anche il Musical Tomorrow Morning. Domani Ti Sposo, domani ti lascio che va in scena al Teatro de' Servi dal 4 al 6 giugno 2021.

Una commedia inglese riadattata dalla regia di Marco Simeoli ed interpretata da Daniele Derogatis, Piero Di Blasio, Stefania Fratepietro e Valeria Monetti.

La storia è semplice solo in apparenza: Marco e Jessica sono una coppia di circa trentacinque anni nella notte che precede il loro appuntamento dall’avvocato per il divorzio; Mummi e Jay sono una coppia di circa venticinque anni nella notte che precede il loro matrimonio. Entrambe le coppie mostreranno le paure, le gioie e i dolori di una firma su un pezzo di carta, sia che si tratti di divorzio, sia che si tratti di matrimonio. Ognuno di loro, inoltre, nasconde un segreto: piccolo e innocente o grande ed esplosivo. Ma, soprattutto, la storia stessa nasconde un segreto più grande. Una chiave di lettura che cambierà il modo stesso di vedere lo spettacolo. Due atti pieni di risate, riflessioni e belle canzoni, tutte originali, con un finale a sorpresa che poi, forse, tanto sorpresa non è.

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Il Musical Tomorrow Morning. Domani Ti Sposo, domani ti lascio al Teatro de' Servi, va in scena venerdì 4 giugno alle 20, sabato 5 giugno alle 20 e domenica pomeriggio alle 17.30.

