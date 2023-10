Tommaso Paradiso a Rock in Roma 2024

Dopo il Sold out della data di Roma (16 novembre, Palazzo dello Sport) - prima tappa del tour nei Palazzetti Tommy 2023 - Tommaso Paradiso annuncia la prima data del tour estivo, Tommy Summer Tour 2024.

L'ppuntamento ufficiale è per giovedì 4 luglio al Rock In Roma all'Ippodromo delle Capannelle, nel contesto di una delle manifestazione musicali più importanti dell'estate romana.

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com dalle ore 14 del 9 ottobre e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 14 ottobre alle ore 14.

Yommy Summer Tour 2024 sarà una nuova occasione per essere trasportati, travolti, sommersi dalla contagiosa potenza live dei brani del nuovo album Sensazione Stupenda, uscito venerdì 6 ottobre, e di tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei.

Dopo le sette date nei palazzetti del tour Tommy 2023, in partenza il 16 novembre e anticipate da un giro nei pub che nelle scorse settimane ha creato atmosfere intime e indimenticabili tra Tommaso e i suoi fan, la festa continuerà quindi in estate. Ai nuovi brani saranno inevitabilmente affiancate hit come Completamente (triplo platino), Riccione (quadruplo platino), Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).