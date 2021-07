Tommaso, Marcotulli, Paternesi Trio Live al Parco della Legnara di Cerveteri

Il Comune di Cerveteri e Promu - All For Music presentano: "Etruria Jazz Festival 2021", la rassegna di quattro concerti jazz ad ingresso gratuito, che si svolgerà dal 15 al 18 luglio al Parco della Legnara di Cerveteri.



Il terzo appuntamento è affidato al trio composto da nomi del calibro di: Giovanni Tommaso al contrabbasso, Rita Marcotulli al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria.



Il loro repertorio si basa su alcuni celebri standard di George Gershwin (come But not for me, How long has this been going on, 'S wonderful) e su alcune composizioni originali di Giovanni Tommaso. Gli arrangiamenti degli standard sono volutamente nello stile contemporaneo degli altri brani originali per dare omogeneità a tutto il lavoro.

I titoli di alcuni brani originali lasciano intendere il chiaro riferimento al patrimonio di Gershwin, come "Un italiano a Parigi" e "Wintertime".

La musica si basa su strutture articolate, sia armonicamente che ritmicamente, ma il grande interplay dei musicisti e le parti improvvisate rappresentano bene una loro ideale sintesi del percorso artistico che non vuole prescindere da quello che si definisce "il linguaggio del jazz".



L'inizio del concerto è previsto alle ore 21.30



L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@promu.it

