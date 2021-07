Il Cinema in piazza, ”Tomboy” di Céline Sciamma a San Cosimato

Nuova settimana di proiezioni e incontri a Il Cinema in Piazza, la settima edizione della rassegna curata dall’Associazione Piccolo America. Piazza San Cosimato a Trastevere, il parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il nuovo schermo di Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia si preparano a ospitare grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, a cominciare dal Maestro del cinema britannico impegnato Ken Loach, in video-collegamento per presentare due dei suoi film più iconici. E poi Nunzia De Stefano, Virginia Apicella e tanti titoli imperdibili da godersi seduti sotto le stelle della notte romana.

Giovedì 15 luglio a Trastevere ci sarà la proiezione di ”Tomboy” di Céline Sciamma (2011, 82 min), Laure, dieci anni, insieme ai genitori e alla sorella Jeanne si trasferisce durante le vacanze estive e decide di farsi credere un maschio.

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

