Tolfama: XII edizione Festival Internazionale Arti improvvisate

Vicolo Cechov, Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro con sede nel Lazio e nelle Marche, torna con la XII edizione di Tolfama - Festival Internazionale delle Arti Improvvisate 2023 che ogni anno invade il caratteristico borgo di Tolfa, in provincia di Roma, di artisti improvvisatori e performance di arti improvvisate.



Grazie al Patrocinio del Comune di Tolfa e alla collaborazione con Tolfa Città Slow, Centro Studi Italo Norvegese, The Spot Digital Bistrot, Rione Sughera e Convento dei Cappuccini, dal 6 al 9 luglio improvvisatrici ed improvvisatori da tutto il mondo, artisti, musicisti, artigiani e street performer da tutta Italia, porteranno nelle suggestive strade del centro le proprie performance di improvvisazione, i propri show ed i propri prodotti artigianali.



I vari workshop tenuti da artiste/i di fama internazionale tra cui Matías Avaca (Nuova Zelanda), Marta Borges (Portogallo), Pedro Borges (Portogallo), Beatrix Brunschko (Austria), Fredrik Pettersson (Norvegia), Mari Rinaldi (Italia), Mari Gallo (Italia), Antonio Amadeus Pinnetti e Viola Margaglio (Italia) si trasformeranno in spettacoli “Site Specific”, denominazione inglese che sta per “specifico di un sito, di un luogo”.

Gli artisti, conosciuti in tutto il mondo, realizzeranno uno spettacolo in anteprima mercoledì 5 luglio alle 21 al The Spot.