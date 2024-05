Tolfa Jazz Picnic Musicali

I Picnic Musicali propongono passeggiate naturalistiche, visite a siti storico-archeologici, suggestivi concerti, escursioni, attività per bambini e degustazioni di prodotti tipici locali.



Domenica 19 maggio – Loc. Comunale Macchiosi, Tolfa (Rm)



ESCURSIONI

ore 9.00 passeggiate naturalistiche:

> Sasso della Strega - Abbazia di Piantangeli. Attraversando verdi boschi e ampie grascete incontreremo la particolare formazione geologica del Sasso della Strega e arriveremo ai ruderi dell’Abbazia medievale di Piantangeli.

Guida: Antonella Del Frate

Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile, adatta anche a bambini. Scarpe da trekking obbligatorie



Tempio Etrusco - Cerro Bello. Percorreremo un tratto di strada medievale immerso nella macchia mediterranea, visiteremo i resti del tempio etrusco di Grasceta dei Cavallari e il maestoso cerro secolare denominato “Cerro Bello”.

Guida: Claudio Zucca

Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media, adatta anche a bambini. Scarpe da trekking obbligatorie



Sentiero dei Monaci - Abbazia di Piantangeli. Passando per un antico sentiero percorso dai monaci e attraversando verdi boschi e ampie grascete raggiungeremo Monte Piantangeli e i ruderi dell’omonima Abbazia da dove si osserva uno spettacolare panorama sulla vallata sottostante.

Guida: Felice Tidei

Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà medio/difficile. Scarpe da trekking obbligatorie



Trekking sensoriale e bagno di foresta. Lungo il percorso i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare attività di connessione con la natura, fare esercizi di respirazione e meditazione. Stimoleremo i nostri sensi attraverso piccole prove in natura, l’ascolto del ritmo del nostro passo, dei suoni della natura e di letture sulla primavera.

Guida: Barbara Loffari, Giorgio Conti – Forest Therapy Lazio

Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile. Scarpe da trekking obbligatorie



Arte in cammino. Percorso di Mental Hiking nel quale faremo pochi km con i piedi e tanti con la creatività, costruiremo un’opera artistica con gli elementi raccolti durante l’escursione e infine ne ascolteremo la musica. Portare block notes, penna e una sacca di stoffa per la raccolta del materiale.

Guida: Alessandra Palieri

Dati percorso: lunghezza 3 km, dislivello 100m, difficoltà facile



Ore 9.00 escursione in MOUNTAIN BIKE

Cerro Bello - Faggeto. Un ampio giro alla scoperta dei resti di un’abbazia medievale, del cerro secolare “Cerro Bello” fino ad arrivare al Monumento Naturale del Faggeto col suo bosco di faggi, una rarità a queste altitudini.

Guida: Lelio Libotte

Dati percorso: lunghezza 30km, dislivello 300m, difficoltà media



Le escursioni sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi.



ATTIVITA’ PER BAMBINI

Dalle 9.00 Picnic degli gnomi. Gioco naturalistico educativo attraverso racconti e giochi legati agli ecosistemi presenti. Le storie sugli gnomi, sulle piante e sugli animali che leggerà la guida sul grande prato si animeranno in ogni passaggio, stimolando i bambini.



CONCERTI

> Ore 11.00 Delta Duo. La band propone un repertorio Blues tradizionale degli inizi dello scorso secolo, spazia tra il Delta Blues del Delta del Mississipi al Piedmont Blues del sud est degli Stati Uniti passando per tutte le sfumature di Blues suonate nei territori tra le due regioni.





Ore 16.00 Dom Pipkin. Il virtuoso del pianoforte Dom Pipkin è uno dei migliori esponenti europei del ritmo di New Orleans, offre la versione più autentica e avvincente di questa miscela altamente contagiosa di blues, gospel, street e jazz che è unicamente New Orleans. Pipkin darà nuova vita ai classici suoni funk di The Meters, Dr John, Fats Domino e Professor Longhair.



PRANZO

Dalle 12.30 pranzo a base di prodotti tipici locali

- menù adulti: acquacotta o pasta all’amatriciana, carne alla brace e insalata, dolci tipici, acqua e vino

- menù vegetariano: acquacotta o pasta al pomodoro, fagioli, dolci tipici, acqua e vino

- menù bambini: pasta al pomodoro, salsiccia e acqua



INFO & PRENOTAZIONI

Adulti € 20,00 concerto e pranzo

€ 25,00 escursione, concerto e pranzo

€ 30,00 escursione MTB, concerto e pranzo





Bambini fino a 12 anni € 10,00 pranzo



LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO VENERDI’ 17 MAGGIO