Toilet, spettacolo di Gabriele Pignotta al Teatro Manzoni

Dopo il grande successo dell’omonimo film acclamato da pubblico e critica, sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Roma arriva Toilet, una storia scritta, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta. Un “dramedy” appassionante e coinvolgente, uno spettacolo pop, innovativo e sorprendente, che mescola commedia, atmosfere di suspense e introspezione psicologica, in scena da mercoledì 3 a domenica 14 maggio.

Il venditore Flavio Bretagna sta guidando e risponde a mille telefonate. Ha bisogno di una pausa e si ferma in una piccola area di servizio. È distratto e non memorizza dove si trova. Sempre al telefono, entra nel bagno. Ma al momento di uscire la porta si blocca, È uno scherzo? No, la porta non si apre, nessuno sembra esserci fuori, nessuno sa dove si trova... neanche lui!

Da quel momento Bretagna cerca in ogni modo di uscire dal bagno di questo piccolo autogrill e per farlo interagisce al telefono con una serie di inaspettati personaggi regalando momenti di imperdibile comicità.

La supervisione artistica è di Cristina Vaccaro, musiche originali di Stefano Switala, scene di Tiziana Liberotti, luci di Maximiliano Lumachi, aiuto regia di Julie Ciccarelli. Durata: 80 minuti, atto unico.