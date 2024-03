"Togetherness Band", Giancarlo Russo all'Alexanderplatz

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma,mercoledì 20 marzo, Giancarlo Russo “Togetherness Band”.

"Togetherness" è il nuovo album di Giancarlo Russo, non è un lavoro propriamente jazz, anche se si colloca su una zona di confine che oscilla tra rarefatte atmosfere che guardano verso i quattro punti cardinali della musica contemporanea; una sorta di compendio per celebrare i suoi trent’anni di carriera come musicista jazz, compositore di colonne sonore e produttore, intorno al quale ha riunito tanti musicisti legati al suo percorso musicale, tutti strumentisti di notevole prestigio, con i quali è stato possibile distillare un concept ricco di good vibrations e di forte impatto emozionale.

L’album si sostanzia attraverso quattordici tracce, tutte composte, arrangiate e prodotte da Giancarlo Russo.