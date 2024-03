To The Bounds, mostra personale di Marco L. Bonaventura

Venerdì 15 marzo 2024 bar.lina è orgogliosa di presentare la mostra personale del fotografo Marco L. Bonaventura “To The Bounds” a cura di Andrea Acocella. Una mostra che, attraverso dodici fotografie e una performance, offre uno sguardo approfondito sull'estetica e la complessità dell’ antica pratica giapponese dello shibari, chiarificano temi che riguardano l’umiliazione, l’oggettificazione e il voyeurismo. La mostra sarà visitabile presso il nostro spazio in Viale dello Scalo S. Lorenzo 49 dal 15 al 17 marzo 2024. L’opening si terrà venerdì 15 marzo 2024 a partire dalle ore 18:00. Ad approfondire l’esperienza del racconto, durante la giornata di apertura, sarà possibile assistere alla performance del gruppo shibari WhyKnot di Roma a partire dalle ore 20:00.



Shibari (??), l’antica arte giapponese di legare con corde, affonda le sue radici nel lontano XV secolo. Allora era un’arte marziale e si chiamava Hojojutsu, era usata per legare i prigionieri con lo scopo di tortura, di costrizione, per evitare fughe, e derisione in pubblica piazza. Il padre del moderno shibari è l’illustratore e fotografo Ito Seiu che ha dato il via all’estetica moderna della disciplina giapponese, e fu anche anche il primo che legò delle modelle per fotografarle. Arrivando poi alla metà del novecento troviamo nei magazine come Kitan Club e Uramado l’evoluzione finale dell’estetica dello shibari. Qui all’inizio vi erano solo racconti vagamente erotici ma con il passare del tempo, grazie al successo ottenuto, si aggiunsero anche foto e illustrazioni. In artisti come Nobuyoshi Araki e Sugiura Norio troviamo il punto massimo della fotografia di shibari, in cui tradizione, tortura ed oggettificazione si incontrano per arrivare ad una narrazione forte e profonda.



In questa mostra, Marco Leonardo Bonaventura non solo esplora l'estetica e la complessità dello shibari, ma anche temi più ampi riguardanti il ruolo e il trattamento della donna nella società. Attraverso le sue immagini e la performance, Bonaventura mette in discussione l'oggettificazione della donna, un problema che ha radici profonde nella storia e nella cultura, ma che persiste ancora oggi. Infatti, le potenti e dettagliate immagini di Bonaventura sono intenzionalmente concepite per suscitare una riflessione critica sul voyeurismo del pubblico e sull' oggettificazione che esso comporta. La superficie quasi impeccabile delle fotografie può ingannare, poiché, nonostante la loro bellezza estetica, celano una verità sconcertante: dietro il piacere visivo, si cela la brutalità dell'oggettificazione e della tortura inflitta alla donna. Si tratta di una visione distorta e irrealistica della femminilità, in cui la crudezza dell' oggettificazione mette in luce la realtà crudele e dolorosa dell'utilizzo delle donne come oggetti di desiderio e dominio.

Roma, marzo 2024



Marco L. Bonaventura [he/him] (San Severo (FG), 1992) - Fotografo meglio conosciuto con il nome di Testuo. Si sposta a Roma e si laurea in Graphic Design all’Accademia di Belle Arti iniziando ad approcciare un po’ il mondo fotografico. Si avvicina però totalmente alla fotografia dopo i vent’anni sperimentando da subito con l’analogico. Negli ultimi anni si appassiona al mondo della fotografia BDSM e soprattutto a quella di shibari, vedendo pubblicate le proprie foto sulla rivista milanese Yugen Studio Magazine e in altre del panorama underground italiano. Il punto focale della sua fotografia è la narrazione, attraverso soprattutto i dettagli, con il fine di suscitare emozioni, spesso forti e profonde. Ad oggi continua con la sperimentazione e narrazione fotografica, BDSM e non, fa mostre e lavora come UX/UI Designer.

