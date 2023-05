TZN 2023, concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico

Prezzo non disponibile

Il tour di Tiziano Ferro attraverserà l'Italia nell'estate 2023. TNZ 2023 è il titolo del viaggio che il cantautore di Latina compirà a partire da giugno.

Il suo tour, inizialmente era previsto per il 2020 poi era stato spostato al 2021 e poi riprogrammato per il 2023. Avrà inizio il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro e arriverà anche nella Capitale, esattamente il 24 e 25 giugno allo Stadio Olimpico. Il tour poi preoseguirà in altre città italiane fino al 14 luglio 2023.

In TNZ 2023 Tiziano Ferro porterà al suo pubblico i brani del nuovo album "Il mondo e nostro", uscito nel 2022 oltre ad altri brani che hanno lasciato il segno nella sua ventennale carriera.