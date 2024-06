Titanus 120, la rassegna alla Casa del Cinema

Da lunedì 10 giugno, prenderà il via la programmazione estiva della Casa del Cinema che si svolgerà – fino al prossimo 8 settembre – presso il Teatro all’aperto Ettore Scola: ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, la grande arena immersa nel Parco di Villa Borghese ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.

La prima rassegna in programma a giugno è "Titanus 120", un ciclo di sette capolavori provenienti dal catalogo della Titanus, la gloriosa casa cinematografica che proprio nel 2024 compie 120 anni.

Il programma di Titanus 120

10 – 28 giugno 2024 | Teatro all’aperto Ettore Scola (Casa del Cinema) | Ingresso gratuito

La Titanus è stata la prima casa cinematografica in Italia, ha fatto la storia del nostro cinema e la gioia del pubblico di tutto il mondo. Nata a Napoli nel 1904 come società di distribuzione con il nome di Lombardo Film, passata alla produzione nel 1916 e ribattezzata Titanus nel 1928 prima del progressivo trasferimento a Roma, la gloriosa realtà fondata da Gustavo Lombardo compie 120 anni. Per festeggiare l’anniversario, la Casa del Cinema inaugurerà la programmazione estiva presso il Teatro all’aperto Ettore Scola con un primo ciclo di capolavori provenienti dal catalogo della Titanus. In programma, a ingresso gratuito, sette titoli che dimostrano la crescente importanza che la casa di produzione assunse all’interno del panorama italiano e internazionale nel secondo Dopoguerra, con la presidenza di Goffredo Lombardo, figlio di Gustavo: straordinaria fu infatti la sua capacità di intercettare il talento di nuovi registi come Federico Fellini (Roma), Mario Monicelli (L’armata Brancaleone, Risate di gioia), Dino Risi (L’ombrellone) e Valerio Zurlini (La ragazza con la valigia), dando inoltre voce a esordienti dal grande futuro come Ermanno Olmi (Il tempo si è fermato) ed Elio Petri (L’assassino). La collaborazione fra la Fondazione Cinema per Roma e la Titanus, oggi presieduta da Guido Lombardo, figlio di Goffredo, proseguirà anche nei prossimi mesi con una serie di titoli che andranno ad alimentare la programmazione della Casa del Cinema e quella delle altre arene che la Fondazione realizzerà in tutta la Capitale, dal Parco degli Acquedotti a Tor Bella Monaca, da Corviale a Santa Maria della Pietà. “Titanus 120” arriverà fino alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre 2024) con proiezioni, documentari, restauri e mostre che si svolgeranno nelle principali location della manifestazione.

10 giugno h. 21.30

ROMA di Federico Fellini, Italia, Francia, 1972, 119’

13 giugno h. 21.30

L’ARMATA BRANCALEONE di Mario Monicelli, Italia, Francia, Spagna, 1966, 120’

16 giugno h. 21.30

L’OMBRELLONE di Dino Risi, Italia, 1986, 168’

17 giugno h. 21.30

RISATE DI GIOIA di Mario Monicelli, Italia, 1960, 106’

24 giugno h. 21.30

L’ASSASSINO di Elio Petri, Italia, 1961, 98’

26 giugno h. 21.30

IL TEMPO SI È FERMATO di Ermanno Olmi, Italia, 1959, 83’

28 giugno h. 21.30

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA di Valerio Zurlini, Italia, Francia, 1961, 121