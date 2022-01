"Ho cambiato tante cose", Tiromancino in concerto a Roma

Orario non disponibile

Il 10 marzo Federico Zampaglione sarà in concerto all'Auditorium della Conciliazione presentando al pubblico "Ho cambiato tante cose".

Un album che esce a tre anni di distanza dalla raccolta certificata Oro "Fino a qui" e a 5 anni dal precedente disco di inediti, contiene 12 tracce che confermano il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all’interno del panorama cantautorale italiano ed è stato accolto dalla critica con commenti entusiastici.

L’album raccoglie il meglio degli ultimi brani pubblicati da Tiromancino come il successo radiofonico “Finchè ti va” i due brani che fanno parte della colonna sonora dell’ultimo film di Zampaglione Morrison "Cerotti" e "Er musicista" a cui si aggiungono altri 9 inediti tra cui il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, il nuovo singolo appena pubblicato e già tra i 10 brani italiani più programmati dalle radio “Domenica” e la straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei Dire Straits.

Il nuovo singolo “Domenica” è accompagnato da un video, diretto da Federico stesso, che vede la partecipazione, oltre dei suoi musicisti, di amici e familiari del cantautore e regista romano tra cui la moglie Giglia Marra, la figlia Linda, il padre Domenico, Rosa Enginoli, il rapper romano Gianni Bismark, Carlo Verdone e Claudia Gerini, che si ritrovano così a collaborare su un set dai tempi di “Grande Grosso e Verdone” del 2008.

L’album, di cui Zampaglione ha curato la produzione artistica e gli arrangiamenti avvalendosi della collaborazione di Jason Rooney per la produzione di “Eccoci Papà”, “Er Musicista”, “Lei”, “Finché ti va” e “Cerotti”, di Leo Pari per la produzione di “Avvicinandoti” e Antonio Marcucci per “Domenica”, “Ho cambiato tante case” e “Tu e io”, testimonia il rapporto ormai più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani, quell’indie di cui Zampaglione è considerato a ragion veduta uno dei padri fondatori.

In questo album, infatti, sono presenti Gazzelle (autore di testo e musica con Zampaglione del brano “Cerotti”), Galeffi (coautore di testo e musica della title track “ho cambiato tante case”), Leo Pari (coautore di testo e musica di “Avvicinandoti”) e Franco126 (che ha scritto e cantato insieme a Zampaglione “Er Musicista” e ha cofirmato testo e musica di “tu e io”).

Andando anche oltre al cantautorato, anche il rapper Ernia e il producer TY1, tra i più apprezzati della loro generazione, hanno chiamato quest’anno Tiromancino per duettare insieme nella versione rap del successo del 2002 “Nessuna certezza” dal titolo “Via da Qui”.

Ad impreziosire ulteriormente il disco la partecipazione in “Questa Terra Bellissima” di Alan Clark, storico tastierista dei Dire Straits con un posto di diritto nella Rock&Roll Hall of Fame e collaborazioni con artisti leggendari come Bob Dylan, Eric Clapton, i Bee Gees, Tina Turner, Sting e Rod Stewart.