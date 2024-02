Tin Pan orchestra in concerto a Roma

Sfrenati ritmi di danza, psichedelia minimalista, poesia d’amore, intima preghiera: Strauss, Bartók, Britten, Terry Riley, Górecki, due brani nuovi di zecca di Martina Cavazza e Gilberto Bartoloni e una spolverata di Pink Floyd per condire il tutto.

Sul palco l'ensemble più folle, tra virtuosi della classica, contaminazioni elettroniche e un animo rock. Troppe promesse per un solo concerto? Con la Tin Pan Orchestra tutto è possibile.



Tin Pan Orchestra è l’ensemble ufficiale di Musica Del Vivo, comprende tra le sue file i suoi musicisti più affezionati e nasce con l’obiettivo di portare sul palco non solo la musica di oggi, ma anche un nuovo punto di vista su quella di ieri.



In pratica un’orchestra da camera, ma con la chitarra elettrica e i synth.

L’Associazione Culturale Musica Del Vivo nasce da un’idea tanto semplice quanto necessaria: tutta la musica ha bisogno di vivere. I compositori di oggi meritano di essere ascoltati, i grandi del passato meritano di continuare a parlare con voci nuove.



Accademia Filarmonica Romana, Sala Casella

Via Flaminia 118 – Roma

29 Febbraio 2024



Orario 20:00

Artista Musica Del Vivo

Prezzo 10 €