L'anteprima italiana di “Sognando a New York - In the Heights” apre Timvision Floating Theatre

Torna nella Capitale il Timvision Floating Theatre Summer Fest, l'arena galleggiante che animerà l'estate romana dal 24 giugno al 9 settembre con un cartellone ricco di ospiti, anteprime, incontri, rassegne a tema, proiezioni di grandi classici, cult, film di genere, film restaurati, esordi alla regia, opere provenienti da tutto il mondo e anche titoli proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Sognando a New York - In the Heights

Apertura in musica giovedì 24 giugno con l’attesa anteprima italiana di “Sognando a New York - In the Heights” versione cinematografica dell’omonimo musical che arriva a Roma dopo aver inaugurato il Tribeca Film Festival 2021 di New York. Il film è diretto da Jon M. Chu con musica e testi di Lin-Manuel Miranda, libretto di Quiara Alegría Hudes e concept dello stesso Miranda e che sarà distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures nelle sale cinematografiche a partire dal 22 luglio. Un evento cinematografico in cui le strade sono piene di musica e i sogni più piccoli diventano grandi.

Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni, Andrea Delogu, Giacomo Giannotti, Pietro Castellitto che con Piera Detassis apre il filone opera prime che prenderà il via sabato 26.

Il programma completo di Timvision Floating Theatre

Giovedì 24 giugno

Ore 21.30 OPENING a inviti

IN THE HEIGHTS - SOGNANDO A NEW YORK

Usnavi ha origini dominicane e vive nel quartiere di New York che si chiama Washington Heights, dove abitano anche tante famiglie di immigrazione più o meno recente e perlopiù proveniente da nazioni latinoamericane. Usnavi ha un negozio, una casa e una famiglia: il quartiere - il suo barrio - è il suo mondo ma anche il desiderio di tornare sulle sue amate coste dominicane occupa gran parte del suo cuore e il giovane accarezza l'idea di chiudere la sua bottega e far ritorno a casa. Tutto però cambia - e quindi anche i piani del nostro - quando torna in città la sua amica d'infanzia Nina, di rientro nella Grande Mela dopo il primo anno di college, e Usnavi eredita la fortuna che ha messo da parte sua nonna.

Regia di: Jon M. Chu

Cast: Lin-Manuel Miranda, Dascha Polanco, Stephanie Beatriz, Melissa Barrera, Jimmy Smits

Genere: Drammatico, Musical

Durata: 143 minuti

Paese: USA

Anno: 2021

Distribuito da: Warner Bros Italia

Venerdì 25 giugno

Ore 21.00



MALEDETTA PRIMAVERA

Anni Ottanta. Nina si è trasferita da poco, e in fretta e furia, da una zona centrale di Roma al casermone periferico dove era cresciuta sua madre Laura. La madre litiga continuamente con il padre Enzo, che campa di espedienti improvvisandosi rivenditore di apparecchi fotografici di dubbia provenienza. Il fratellino Lorenzo è disorientato e si appoggia a Nina come a una seconda mamma, essendo quella vera esasperata da un marito che trascorre tutte le sere alla bisca con gli amici. Nella nuova scuola di suore - le uniche disposte ad accoglierla a fine anno - Nina incontra una ragazza della Guyana francese recentemente adottata da una donna italiana. E il legame fra queste due anime sole si rivelerà indimenticabile.

Regia di: Elisa Amoruso

Cast: Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi, Manon Bresch

Genere: Drammatico

Paese: Italia

Anno: 2020

Durata: 94 minuti

Distribuito da: Bim Distribuzione

Serata in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma

Saranno presenti la regista Elisa Amoruso e il cast

Sabato 26 giugno

Ore 21.00

I PREDATORI

Pierpaolo è un medico sposato con Ludovica, affermata regista. Il loro figlio Federico è un laureando in filosofia tiranneggiato da un barone universitario che gli preferisce qualunque altro studente. Le loro vicende si incrociano con quelle di Bruno, primario amico di Pierpaolo, e di sua moglie Gaia, nonché con quelle di Claudio e Carlo, due fratelli che gestiscono un'armeria e fanno parte di un gruppo neofascista. Completano il quadro la moglie, i figli di Carlo e Claudio, e un sulfureo personaggio che resterà (di fatto) innominato e che compare solo all'inizio e alla fine.

Regia di: Pietro Castellitto

Cast: Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

Genere: Drammatico

Paese: Italia

Anno: 2020

Durata: 109 minuti

Distribuito da 01 Distribution

Serata David di Donatello

Sarà presente il cast



Domenica 27 giugno

Ore 21.00

IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO

Nel 1970, il regista Luchino Visconti ha viaggiato in tutta Europa alla ricerca del ragazzo perfetto per personificare la bellezza assoluta per il suo adattamento di ‘Morte a Venezia’ di Thomas Mann. A Stoccolma scopre Björn Andrésen, un timido quindicenne che da un giorno all'altro è stato portato alla fama internazionale e a vivere una breve ma intensa parte della sua turbolenta giovinezza tra il Lido di Venezia, Londra, il Festival di Cannes e il Giappone. Cinquant'anni dopo la prima di Morte a Venezia, Björn ci accompagna in un viaggio straordinario fatto di ricordi personali, storia del cinema, polvere di stelle e gli eventi tragici di quello che potrebbe essere l'ultimo tentativo di Bjorn di rimettersi finalmente in carreggiata.

Regia di: Kristina Lindström, Kristian Petri

Genere Documentario

Paese: Svezia

Anno: 2021

Durata: 93 minuti

Distribuito da: Wanted

Sarà presente l’interprete principale Björn Andrésen

Lunedì 28 giugno

Ore 21.00

STONEWALL

1969. Danny Winters è un liceale dell'Indiana, all'ultimo anno. Sogna di andare alla Columbia e coltiva un amore impossibile per il suo amico Joe. Quando la sua omosessualità viene scoperta, il padre lo ripudia e a Danny non resta che partire per New York, per cercare di cavarsela da solo. Troverà una nuova famiglia nelle scare queen del Greenwich Village, ragazzini homeless, travestiti, e in particolare in Ray, che s'innamora di lui, non ricambiato. È una comunità che si dà appuntamento al Stonewall Inn, un gay bar gestito dalla mafia, parzialmente tollerato da un gruppo di poliziotti corrotti, che non si esime però dal menare a sangue durante le retate. La notte della morte di Judy Garland, il clima è emotivamente caldo e i tempi lo sono altrettanto perché gli abitanti di Christopher Street comincino a rivendicare i propri diritti. È l'inizio di una serie di violenti scontri con la polizia e la nascita del moderno movimento di liberazione gay.

Regia di: Roland Emmerich

Cast: Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp, Joey King, Caleb Landry Jones, Jonathan Rhys Meyers

Titolo originale: Stonewall

Genere: Drammatico

Paese: USA

Anno: 2015

Durata: 129 minuti

Distribuito da: Adler Entertainment

Serata in collaborazione con il CCO Mario Mieli

Saranno presenti Karole di Tommaso, Linda Caridi, Pino Strabioli, Andrea Pini



Martedì 29 giugno

Ore 21.00

UN ALTRO GIRO

Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi coetanei e persino sua moglie lo trovano noioso, apatico, cambiato. Non è sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno appassionato, quando era più giovane, ma ora è come spento. D'accordo con i colleghi e amici Tommy, Nicolaj e Peter, decide allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno, per supplire alla carenza di alcol che l'uomo si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del norvegese Finn Skårderud. L'esperimento, che ha anche un'aspirazione scientifica, comincia subito a dare i primi frutti e Martin torna ad essere un insegnante apprezzato e speciale. Ma gli amici rilanciano, aumentando il tasso alcolico e le cose prendono un'altra piega.

Regia di: Thomas Vinterberg

Cast: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie

Titolo originale: Druk

Titolo internazionale: Another Round

Genere: Drammatico

Paese: Danimarca

Anno: 2020

Durata: 116 minuti

Distribuito da: Movies Inspired, Medusa



Mercoledì 30 giugno

Ore 21.00

PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA

Rabbit 2 - Un birbante in fuga è il secondo capitolo delle vicende cinematografiche del coniglietto parlante inventato dalla scrittrice inglese Beatrix Potter a inizio Novecento. In questa nuova avventura, Peter fatica ad adattarsi alla nuova vita familiare con Bea e Thomas, i quali nel frattempo si sono sposati, e decide di lasciare la sua casa in aperta campagna per tentare la sorte in città, dove conosce un coniglio più vecchio e scaltro di nome Barnabas. Costui gli rivela che conosceva suo padre e Peter, deciso più che mai a non tornare più indietro, decide di rimanere con lui e di adattarsi a una nuova vita fatta di espedienti, trucchetti e soprattutto libertà.

Regia di: Will Gluck

Cast: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Dalip Sondhi Titolo originale: Peter Rabbit 2: The Runaway

Genere: Animazione

Paese: USA

Anno: 2021

Durata: 93 minuti

Distribuito da: Warner Bros Italia

Serata in collaborazione con il Taormina Film Fest



Giovedì 1 luglio

Ore 21.00

L'AMORE A DOMICILIO

Renato, un assicuratore abile nel proprio lavoro, si è sempre tenuto a distanza da relazioni che implicassero un vero coinvolgimento. Quando si trova a dare un passaggio ad Anna, che non ha dubbi sul chiedergli di fare subito sesso, non sa se continuare il rapporto o considerarlo come un'avventura di una volta sola. Quando però scopre che lei è agli arresti domiciliari e dovrà rimanerci ancora a lungo la situazione assume ai suoi occhi una dimensione molto interessante.



Regia di: Emiliano Corapi

Cast: Miriam Leone, Simone Liberati, Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo

Genere: Commedia

Paese: Italia

Anno: 2019

Durata: 90 minuti

Distribuito da Adler Entertainment

Sarà presente il regista Emiliano Corapi con il cast



Venerdì 2 luglio e Sabato 3 luglio

Notti Bianche del Cinema



Domenica 4 luglio

Ore 21.00

500 anni fa la nazione di Kumandra univa popoli differenti sotto il pacifico presidio dei Draghi. Finché i Druun, entità malvagie, non si sono diffusi tra gli uomini, agevolati dalla loro cupidigia e discordia, finendo per trasformare ogni forma vivente in pietra. Solo il sacrificio dei Draghi permise all'umanità di salvarsi: il segreto del loro potere è rimasto racchiuso in una gemma magica, unica arma di difesa contro i Druun. Oggi Kumandra non esiste più, divisa tra nazioni belligeranti, che corrispondono ad altrettante "parti" del drago: Zanna, Artiglio, Cuore, Dorso e Coda. Raya, principessa di Cuore, prova a tendere la mano verso Namaari, giovane figlia della regina di Zanna, ma la fiducia in quest'ultima porterà a una terribile disgrazia e al ritorno dei Druun.

RAYA E L'ULTIMO DRAGO

Regia di: Carlos López Estrada, Don Hall

Genere: animazione

Paese: USA

Anno: 2021

Durata: 117 minuti

Distribuito da: Walt Disney



ORE 23.00

FREAKY

Un misterioso e leggendario serial killer noto come il macellaio di Blissfield colpisce nella notte uccidendo quattro ragazzi e rubando un antico pugnale azteco dalla collezione privata del padre di uno di loro. La giovane Millie, assieme ai suoi fedelissimi amici Josh e Nyla, apprende con sgomento della morte dei ragazzi, che andavano alla sua stessa scuola. Millie, introversa e timida, vive una situazione familiare difficile: il padre è morto un anno prima e la mamma ne soffre ancora molto, riversando su Millie i suoi problemi. Millie, inoltre, è bullizzata a scuola, non è per niente serena e fa anche fatica a rivelare i suoi sentimenti a Booker, il ragazzo che le piace. Tutto questo però è niente di fronte ai guai che le capitano addosso all'improvviso: attaccata e ferita dal serial killer con il pugnale azteco si ritrova magicamente nel corpo di questi, mentre il macellaio abita il suo. Per Millie, trasformata in un ricercato, comincia una corsa contro il tempo per ripristinare le cose e riprendersi il proprio corpo, ma non è per niente facile.

Regia di: Christopher Landon

Cast: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Katie Finneran, Celeste O'Connor, Misha Osherovich

Genere: commedia, horror, thriller

Paese: USA

Anno: 2020

Durata: 102 minuti

Distribuito da: Universal Pictures



Lunedì 5 luglio

Ore 21.00

THE DANISH GIRL

Pittore paesaggista della Danimarca dei primi anni del '900, Einar Wegener ha vissuto due vite, la prima con una moglie a Copenhagen, e la seconda a Parigi come Lili Elbe. Infine, ha tentato la prima operazione chirurgica della storia finalizzata al cambio di sesso. Attratto dall'abbigliamento femminile dopo un gioco erotico con la moglie e sempre meno capace di smettere di vestirsi e atteggiarsi da donna, nel corso di diversi anni Einar vuole lasciare il posto a Lili, che percepisce come un'entità separata. Aiutato e supportato attraverso molte difficoltà da una moglie da cui è sempre meno attratto, Einar fugge dalla medicina del proprio tempo che lo vuole internare o dichiarare schizofrenico e si rifugia nella chirurgia sperimentale, conscio che quella che intende provare è un'operazione mai tentata prima e dai rischi immani. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di David Ebershoff e liberamente ispirato alla vita delle pittrici danesi Lili Elbe e Gerda Wegener.

Genere: Biografico, Drammatico, Sentimentale

Anno: 2016

Regia: Tom Hooper

Attori: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Sebastian Koch, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts

Paese: Gran Bretagna, USA

Durata: 119 minuti

Distribuzione: Universal Pictures, Focus Features

Serata in collaborazione con il CCO Mario Mieli



Martedì 6 luglio

Ore 21.00



NON ODIARE

Simone Segre è un chirurgo con una ferita aperta. Impossibile per lui ricucire. Da qualche parte nel suo background c'è un dolore che non passa e un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah. L'omissione di soccorso alla vittima di un pirata della strada con la svastica tatuata sul petto travolge la sua vita e lo conduce fino a Marica, una giovane donna, figlia della vittima. Per mettere a tacere il senso di colpa assume Marica come collaboratrice domestica e si scontra con suo fratello, giovane camerata che non vuole saperne di ebrei ed emigrati. Ma la vita fa giri imperscrutabili e li sposta dal loro centro.

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Mauro Mancini

Attori: Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva, Luca Zunic

Paese: Italia

Durata: 90 min

Distribuzione: Notorious Pictures

Serata David di Donatello Opera prima

Saranno presenti Sara Serraiocco e il regista Mauro Mancini



Mercoledì 7 luglio

Ore 21.00

IL NERO

Sullo sfondo di una Napoli scanzonata e realistica, un mosaico di vicende che racconta la vita di alcuni 'figli della Madonna', i ragazzi nati nel secondo dopoguerra dalle relazioni illegittime tra le donne del luogo e i militari afroamericani. Film d'esordio di Vento, tra i più preziosi esempi di nouvelle vague italiana, mai distribuito e caduto nel dimenticatoio dopo l’anteprima a Berlino nel 1967. Recuperato grazie al Museo Nazionale del Cinema di Torino e alla figlia del regista, Emilia Vento, viene ora presentato in un restauro digitale realizzato dallo stesso Museo del cinema e da Compass Film.

Regia di: Giovanni Vento

Anno: 1966

Durata: 103 minuti, versione restaurata

Tutto ha inizio quando Jacob, immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all'Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti degli anni '80. Sebbene Jacob veda l'Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell'isolata regione dell'Ozark. L'arrivo dalla Corea della nonna, donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell'amore che li unisce.

saranno presenti Goffredo Bettini e Fabio Ferzetti

saranno presenti Goffredo Bettini e Fabio Ferzetti

giovedì 8 luglio

Ore 23.00

MINARI

Tutto ha inizio quando Jacob, immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all'Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti degli anni '80. Sebbene Jacob veda l'Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell'isolata regione dell'Ozark. L'arrivo dalla Corea della nonna, donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell'amore che li unisce.

Regia: Lee Isaac Chung

Cast: Steven Yeun, Han Yeri, Youn Yuh-jung, Will Patton, Alan Kim, Noel Kate Cho, Scott Haze, Darryl Cox, Esther Moon, Ben Hall, Eric Starkey, Jacob Wade, James Carroll, Jenny Phagan, Tina Parker, Chloe Lee, Joel Telford, Kaye Brownlee-France, Skip Schwink, Tea Oh, April Warren, Debbi Tucker, Ed Spinelli

Durata: 155 min

Generi: Drammatico

Paese: USA

Foto dalla scorsa edizione del Timvision Floating Theatre





