TikTalks, le aziende e il social più usato dai giovanissimi si incontrano

Il 28 maggio, a Palazzo Velli dalle 9 alle 19, si terrà un evento volto a far incontrare le maggiori aziende italiane con Tiktok, il social network sempre più in voga tra i giovanissimi, con lo scopo di svelarne tutte le potenzialità.

È notizia di questi mesi che il social più scaricato al mondo offre nuove opportunità alle aziende e alle associazioni che ne fanno richiesta, al fine di pianificare una strategia di marketing specifica e mirata sulle proprie esigenze attraverso speciali modalità di interazione racchiuse nella sezione Tiktok Business.

Undici relatori di fama internazionale, 15 aziende italiane e 25 studenti dell’ultimo anno di liceo - che si trovano nel momento in cui scegliere l’indirizzo per la loro vita professionale e sono chiamati a considerare tra le scelte possibili, anche i “nuovi mestieri”- si confronteranno sulle possibilità offerte dal social più potente del mondo, Tiktok.

La giornata informativa, organizzata dagli studenti del corso di Formazione Continua in Event Management IED Roma, prende le sembianze di uno showroom interattivo dove sarà possibile esplorare e testare con mano le occasioni di sponsorizzazione di un determinato prodotto o contenuto sotto la guida di content creator, social media strategist, digital marketer, influencer, giornalisti e professionisti del web.

Il percorso prevede: sei tiktok–set arredati a tema sport, moda, cultura, videogiochi, cucina, beauty, nei quali sarà possibile realizzare tiktok perfetti immergendosi nei “mondi” più frequentati dai tiktoker, quattro tiktok-ong-set, allestiti da WWF, Unhcr, Emergency e Save the children, e poi ancora, una stanza emozionale nella quale Petra Lo Coco, artista Asmr, inviterà il suo pubblico a sperimentare la famosa terapia di rilassamento, l’Autonomous sensory meridian response, che si esperisce attraverso l’ascolto di suoni specifici emessi dall’artista in uno speciale microfono. Infine la stanza Consulenze, un incontro “one to one” con Michele Pierangeli, content creator di Tiktok, che, dopo un’attenta analisi del profilo dell’azienda, dell’associazione, o del singolo che richiederà il colloquio, dispenserà consigli su come aprire un profilo e come farlo procedere in maniera sempre attiva e funzionale al proprio scopo.

Alla fine del percorso gli ospiti saranno invitati a partecipare alle tavole rotonde, che avranno un programma diverso la mattina e il pomeriggio. La mattina sarà dedicata ai ragazzi. Trenta giovani della Generazione Z, alunni dell’Istituto ITIS Galilei, coordinati dal loro Docente in Educazione Civica, Stefano Moretti, saranno ospiti dello showroom e parteciperanno alla tavola rotonda “Nuove figure e modalità di lavoro sui social, oltre il divertimento”. Si tenterà di rispondere alla domanda “E’ vero che Tiktok è l’ufficio di collocamento del futuro? Pro e contro”. Il pomeriggio invece sarà interamente dedicato alle aziende, la Tavola Rotonda avrà come tema centrale: “Perché proporre TikTok a realtà aziendali affermate. Tutti i vantaggi”.

Entrambe le tavole rotonde vedranno la partecipazione di: Francesco Giorgino, giornalista e professore universitario. Conduce il Tg1 delle 20. Dirige il Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale della Luiss School of Government. Federico Rognoni Social Media Strategist e consulente TikTok. Autore del libro TikTok Strategy. Alessio Atria TikTok Marketing Expert & Strategy, Founder TikTok Hacks Italia, TikTok Coach, Influencer Marketing TikTok, TikTok ADS, Alessandro Bogliari Co-founder e CEO di The Influencer Marlketing Factory, Cristiano Boschetti Digital Marketer & TikTok Strategist, Americo Bazzoffia, CEO Americo Bazzoffia Consulenza & Formazione. Formatore, Consulente e Docente Universitario in Marketing e Comunicazione Strategica d'Impresa ed Istituzionale e Giornalista, Lucilla Croce, Psicologa, Psicoterapeuta e Docente presso l’Università La Sapienza di Roma, Rappresentati GHD, azienda che ha saputo sfruttare le potenzialità del social, oltre che, Irina Pavlova, Head of Communications TikTok Italy.

L’evento, che gode del Patrocinio della Regione Lazio, si svolgerà nel rispetto della normativa di contenimento della pandemia, in forma ibrida, con un numero limitato di ospiti presenti e una divulgazione massiva online grazie alla quale potrà essere fruito da una vastissima platea.

