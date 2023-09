Tiburtino Street Food

Per la primissima volta il TTS Food fa il suo ingresso in uno dei quartieri storici della capitale per divertirci insieme. Tra Casal Bruciato e Colli Aniene, proprio all’interno del Parco Tiburtino III, aprirà le porte l’evento TTS Food Tiburtino, dedicato ai sapori e alle tradizioni della cucina da strada.

Dal 13 al 15 ottobre, si svolgerà un vero e proprio tour culinario unico, con l’opportunità di degustare il miglior cibo Street Food, preparato con maestria da una selezione di street chef provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo. Tiburtino III si trasformerà nella più grande cucina all’aperto della penisola, con delizie da assaporare sia a pranzo che a cena, fino a notte fonda.

Si troverà una varietà di prelibatezze dolci e salate in grado di soddisfare ogni palato: portate di carne e pesce alla piastra, antipasti sfiziosi, fritti deliziosi, ricette tradizionali e reinterpretate, opzioni vegane, proposte senza glutine e tanto altro.

Il TTS Village accoglierà rappresentazioni delle regioni italiane e dei cibi più buoni del mondo, consentendo di fare un viaggio gastronomico globale a pochi passi da casa, in compagnia di amici, parenti e persone a voi care.

Cosa di mangia a TTS Food Tiburtino

Sceglieranno ingredienti di prima qualità e creeranno specialità gourmet, raccontando l’Italia attraverso i suoi autentici sapori. Panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura, delizie di mare come tonno, polpo arrosto e una selezione di fritti croccanti, tra cui alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, proporranno cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Proseguendo verso la Puglia, ci saranno le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese fatta in casa. Risalendo la penisola, tappa nelle Marche per assaporare le famose olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani. Non dimenticando i veri arrosticini di pecora dell’Abruzzo, i carciofi alla giudia romani e la maestosa porchetta.

Le ricette internazionali non mancheranno: dalle autentiche steakhouse americane, proponiamo un’esperienza slow smoked BBQ con costine di maiale succulente, chicken wings gustose e pulled pork irresistibile, solo per iniziare. Direttamente dal Messico vi delizieremo con nachos, burritos, tacos e rinfrescanti margarita autentici. Proseguendo il nostro viaggio culinario, vi porteremo in Spagna per farvi assaporare la vera Paella Valenciana, preparata secondo la tradizione in padelle speciali e accompagnata da una sangria artigianale.

Per i palati golosi abbiamo ci sarà una selezione di dolci irresistibili: bombe e ciambelle appena sfornate, tiramisù preparato al momento con espresso fresco, paste appena sfornate e farcite al momento, maritozzi generosamente ricchi di panna, cheesecake fatta in casa e prelibatezze al pistacchio. Non dimentichiamo i classici cannoli e cremolati siciliani e molte altre dolci sorprese.

Dalla Bavaria arriva la birra artigianale di Landshuter Brauhaus, una birra Cruda non filtrata che rappresenta un’autentica eccellenza da degustare nei nostri bicchieri TTS FOOD personalizzati. Presso la nostra Drink Zone, ci sarà una ricca selezione di aperitivi di alta qualità, che spaziano dal prosecco a deliziose creazioni a base di frutta e cocktail artigianali.

Per contribuire alla riduzione dell’uso di plastica, il villaggio offre l’opportunità di dissetarvi con l’Acqua Minerale Naturale Maniva, servita in speciali brick coloratissimi e creativi ideati da TTS Food. Questi non sono soltanto estroversi, ma anche completamente riciclabili grazie alla tecnologia di TetraPak.ca