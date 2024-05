Dalla inesauribile penna di Luca Giacomozzi, approda al Teatro delle Muse di Roma da mercoledì 15 maggio, Ti scoccia se ti chiamo amore? , diretto dallo stesso autore. In scena un cast numeroso con Luca Ferraro, Emiliano Reggente, Camilla Bianchini, Giulia Zadra, Michele Mancuso, Francesca Pausilli e Claudio Scaramuzzino, che regaleranno al pubblico momenti di gioiosa ilarità attraverso il classico espediente degli equivoci.



Metti una giornata importante per la tua carriera. Metti che tu stia aspettando la responsabile della più importante casa editrice nella speranza che il tuo romanzo possa essere pubblicato. Metti che proprio quel giorno alcuni amici e diversi scocciatori decidano di passare da te per i motivi più disparati e disperati.



Una commedia degli equivoci in stile “Comédie française” ma con un linguaggio tipico dei nostri tempi e delle nostre città. Un continuo tourbillon di ingressi e uscite di sette personaggi, con un ritmo incalzante dall’inizio alla fine. Scambi di persona, giochi dei ruoli, inganni e scherzi, in uno spettacolo ad alto tasso di comicità.



Teatro delle Muse - Via Forlì 43 – 00161 Roma



Orari:Da mercoledì a sabato – ore 21,00 – domenica - ore 17,30



Biglietti: Intero: € 20,00 – Ridotto: € 15,00