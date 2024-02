"Ti racconto un disco - Storia di un impiegato" al Teatro Villa Pamphilj

"Ti racconto un disco - Storia di un impiegato" è lo spettacolo musicale in arrivo al Teatro Villa Pamphilj di Roma domenica 11 febbraio.

Ci sono dischi che hanno segnato stili, epoche, generazioni. Dischi ascoltati per intero seduti tutti insieme sul divano, lato A e lato B, dischi imparati a memoria, cantati, analizzati. Mentre l’ascolto si consuma in un click sulle piattaforme digitali, in playlists che conoscono i nostri gusti meglio di noi, talvolta persino ignari dei nomi e dei volti, inconsapevoli di ciò che ascoltiamo, Pino Marino ci racconta un disco così come si legge un libro, tra canzoni suonate e raccontate in un appuntamento che è concerto, lezione, teatro e dichiarazione d’amore.

Al Teatro Villa Pamphilj di Roma, domenica 11 febbraio, alle ore 11.30, Pino Marino sul palco (accompagnato dal suo mangianastri, due pianoforti e una chitarra) con "Storia di un impiegato" (racconto e messa in scena dell’omonimo Album di Fabrizio De André).

Storia di un impiegato non è solamente un meraviglioso titolo, è veramente la storia di un impiegato. E la mia intenzione, trattando l'opera, era proprio quella di restituire la condizione di quell'uomo che si muove sulla scena in modo composto e disordinato, onesto e disonesto, sincero e artefatto, ma comunque isolato dal contesto. L'isolamento di chi sta fuori tempo, fuori moda, fuori comprensione, fuori da ogni cosa comune, convinto invece di aver operato ogni scelta per non deragliare e stare dentro a tutto. La condizione umana è la cosa da raccontare, quando la condizione umana stenta ad essere compresa.” Pino Marino?

Pino Marino: Autore romano, compositore, cantautore, paroliere, produttore, creatore di spettacoli ed eventi culturali, fondatore e cofondatore di collettivi musicali di scrittura e di composizione. Ha scritto canzoni, tra gli altri, per: Tosca, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Al Bano, Nicky Nicolai & Stefano Di Battista Jazz Quartet. Ha ideato e realizzato spettacoli con Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Sirya, Marco Lodoli e molti altri artisti italiani. Più volte finalista al Premio Tenco, ha vinto, tra gli altri: il Premio Ciampi a Livorno, il Premio Giorgio Lo Cascio, due edizioni del Premio Lunezia, il Premio Enzimi, il Premio Musicultura Città di Recanati e tanti altri. Cofondatore dell’Orchestra di Piazza Vittorio, autore di musiche di scena e di colonne sonore, fra le altre le recenti "Uno Zio Vanja", "I soliti ignoti" e "In vino veritas" per la Regia di Vinicio Marchioni. Tiene masterclass di scrittura nella forma Canzone e ha pubblicato diversi Album dei quali 5 a suo nome: Dispari (2000), Non bastano i fiori (2003), Acqua luce e gas (2005), Capolavoro (2015), Tilt (2020).