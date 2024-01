"Ti racconto un disco", omaggio a Battiato a Villa Pamphilj

"Ti racconto un disco". Ci sono dischi che hanno segnato stili, epoche, generazioni. Dischi ascoltati per intero seduti tutti insieme sul divano, lato A e lato B, dischi imparati a memoria, cantati, analizzati. Mentre l’ascolto si consuma in un click sulle piattaforme digitali, in playlists che conoscono i nostri gusti meglio di noi, talvolta persino ignari dei nomi e dei volti, inconsapevoli di ciò che ascoltiamo, Pino Marino ci racconta un disco così come si legge un libro, tra canzoni suonate e raccontate in un appuntamento che è concerto, lezione, teatro e dichiarazione d’amore.

Al Teatro Villa Pamphilj di Roma, sabato 13 gennaio, alle ore 11.30, Pino Marino sarà in scena, accompagnato da Fabrizio Fratepietro, per narrarci "Patriots" di Franco Battiato (uscito nel 1980).

Prossimo appuntamento, l'11 febbraio con Storia di un impiegato (racconto e messa in scena dell’omonimo Album di Fabrizio De André)



UP PATRIOTS TO LIVE. A Novembre del 2021 su invito del Barezzi Festival, Pino Marino e Fabrizio Fratepietro partecipano al Tributo “Mondi Lontanissimi” dedicato a Franco Battiato dal Teatro Regio di Parma, portando in scena la rivisitazione in versione live dell’Album Patriots (dato alle stampe da EMI Italia nel 1980).

Il loro Tributo incontra la sorpresa di alcuni fra i musicisti che lavorarono all’Album originale, il favore del pubblico e l’interesse degli addetti presenti in sala. Dopo la scomparsa del Maestro catanese, Pino Marino e Fabrizio Fratepietro decidono di non lasciare isolata la sorprendente rivisitazione concepita in quella occasione.

La realizzazione di UP PATRIOTS TO LIVE è in ordine di tempo l’ultimo frutto della collaborazione artistica fra Fabrizio Fratepietro e Pino Marino, il quale disegna e narra alla sua maniera il filo conduttore che fa di questo Live Tributo un vero e proprio spettacolo.

