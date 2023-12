"Ti lascio una canzone", omaggio ai grandi cantautori italiani

"Ti Lascio una Canzone" è un tributo a tutti i grandi cantautori italiani che hanno segnato un'epoca con le loro canzoni, dai suggestivi anni '60 agli indimenticabili anni '90.



23 Cantautori e 2 Regine della musica Italiana. Si parte con i Genovesi : Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Sergio Endrigo. Per poi spostarci nella vivace Milano, patria di Jannacci e Gaber.



Il viaggio musicale continuerà a Napoli con l'anima di Pino Daniele, Roberto Murolo e Mia Martini, Renato Carosone, per poi accendere le luci dei piano bar con le note di Fred Bongusto e Bruno Martino.



Infine, ci si trasferisce a Roma e dintorni, esplorando le melodie indimenticabili di artisti come Califano, la Ferri, Mino Reitano, Graziani, Bertoli e Pagani. Senza dimenticare artisti del calibro di Domenico Modugno, Dalla e Battisti, Little Tony, Toto Cutugno, Fred Buscaglione e Gino Santercole.



Ideato e scritto da

BRUNO DE STEPHANIS



Voce protagonista: BRUNO DE STEPHANIS

Al pianoforte: MICHELE FERRAZZANO

Voce femminile: SERENA CACCIAGRANO

(Interpreta: Mia Martini e Gabriella Ferri)