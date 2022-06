"This woman's work", Maria Pia De Vito alla Casa del Jazz

Maria Pia De Vito arriva alla Casa del Jazz, nel contesto di Summertime 2022, la rassegna in corso per tutta l'estate.

Un quintetto nuovo di zecca per il secondo progetto che Maria Pia De Vito vara nel 2022. Dopo “A still volcano Life”, lavoro incentrato sulla creatività femminile, in musica e poesia con Rita Marcotulli e Luca Aquino, Questo lavoro, basato su composizioni originali di De Vito, Bortone, composizioni collettive e riletture di brani di varia provenienza, dal jazz di Tony Williams, Ornette Coleman, al cantautorato di Elvis Costello e Kate bush, elementi di folk inglese e americano, propone una riflessione sulla condizione femminile, e sulle strategie di sopravvivenza che le donne assumono da secoli a questa parte. L’ispirazione per i testi viene da autrici quali Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. Un progetto elettrico con una formazione di talenti unici ed innovativi.

Appuntamento domenica 19 giugno alle 21 con Maria Pia De Vito??(voice, electronics), Mirco Rubegni??(tromba), Giacomo Ancillotto??(guitar electronics), Matteo Bortone (el. bass, electroncis), Evita Polidoro?(drums).