This is Wonderland a Roma, al Giardino delle Cascate

Dal 6 Luglio al 17 Settembre 2023, This is Wonderland illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie.

Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? Nessuna risposta definitiva ma solo interpretazioni e sensazioni di ogni spettatore che diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell'immaginazione. 40.000 mq animati da arte scenica, installazioni, performance, musica e da una coreografia di luci e ombre che danno vita ad un'esperienza in cui razionalità e fantasia si incontrano.

Sarà possibile disorientarsi tra le pareti magiche del Labirinto di Carte, sfidare a scacchi la Regina di Cuori, mettersi alla prova in mezzo a pedine incantate. Tra boschi e coreografie, si farà poi ingresso nel nebbioso mondo del Brucaliffo, in cui si nasconde l’esclusivo Shisha Bar dai sapori arabeggianti. Sulle altalene del Cappellaio Matto sembrerà di volare in un mondo di fantasia e meraviglia, dondolandosi a ritmo di musica, per poi essere catapultati nel mondo dell’illusione, imbattendosi negli specchi.

Tra le installazioni non mancherà la magica Area del Tè, incantevole e surreale photo opportunity, in cui tra dolci e delizie si festeggerà il Buon Non Compleanno. Infine la grande piazza dove uno spettacolo inscenato da performers provenienti da vari luoghi del mondo racconterà la storia secondo il loro punto di vista. Il progetto, ad opera della Lux Eventi, esprime il potenziale dell'arte che incanta e affascina attraverso una storia inedita fatta di interazioni ed emozioni vivide, che mette in relazione l’umano e l’opera circostante e lo conduce dentro la favola.