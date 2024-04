"This is Wonderland - Pinocchio" a Roma, al Giardino delle Cascate

"Roma sei pronta a vivere la magia?". Dopo aver incantato oltre mezzo milione di spettatori, raccontando in maniera suggestiva e animata la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, This in Wonderland torna al Giardino delle Cascate del Laghetto dell'Eur, per presentare una nuova favola dal vivo. E' la volta di Pinocchio - Back to Wood.

In un'area di oltre 40mila metri quadrati ci saranno installazioni luminose, spettacoli inediti, performers e attori in tutto il parco e food experience a tema.



Appuntamento dal prossimo 31 maggio al Giardino delle Cascate. Sui social iniziano a diffondersi video e immagini che catapultano in una delle fiabe classiche più amate di sempre.