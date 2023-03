Think in Pink #1, mostra personale di Gahel Zesi

A partire dal 11 marzo, il centro di cultura queer nel cuore del quartiere di San Lorenzo a Roma, bar.lina, è orgoglios? di ospitare il primo appuntamento di Think in Pink, ciclo di mostre dedicato a studenti e studentesse e curatori d’accademia, presentando Inseminazione traumatica, un grande dittico della giovane artista Gahel Zesi (Latina, 2001).

L’opening è previsto l’ 11 marzo dalle ore 18:00 alle 22:00.



Think in Pink!

La forza del progetto risiede nel rivolgersi a tutti - artisti e artiste e curatori - delle accademie d’arte italiane, che troppo spesso lamentano la totale indifferenza del sistema dell’arte per i loro lavori, sperimentando in prima persona l’esclusione e lo stigma. In secondo luogo sarà la dimostrazione di come, invece, i discorsi legati al desiderio, al corpo, alla non conformità facciano parte del linguaggio artistico quotidiano della nuova (e futura) generazione di artist? e curatori.

In questo occasione le studentesse e gli studenti sono chiamati e chiamate ad intervenire sulla caratteristica parete rosa della lounge room di bar.lina con un unico lavoro – pittorico, scultoreo a parete o video - che si possa legare, appunto, alla ricerca queer, transfemminista e non-normativa del panorama contemporaneo condotta da sempre all’interno dello spazio indipendente di San Lorenzo.

La selezione dei e delle partecipanti, a cura del team di bar.lina, avviene attraverso una call aperta alla quale è sempre possibile candidarsi in maniera spontanea inviando la propria proposta, che si ritenga aderente alla ricerca condotta dello spazio indipendente.



LA MOSTRA



Il titolo del dittico di riferisce ad una tipologia di accoppiamento che caratterizza alcuni insetti e animali nel quale il maschio pratica l’inseminazione perforando il corpo della femmina e quindi attraverso una lesione dell’apparato riproduttore. I soggetti presentati sono gli organi riproduttori maschile e femminile, in cui il primo si presenta eretto con degli aculei come un’arma e il secondo è avvolto da dei petali delicatamente trasparenti. Un lavoro dalle forti connotazioni di denuncia sociale legate alla cultura dello stupro e delle mutilazioni genitali, ancora troppo presente nella società contemproanea. Qui viene a rappresentare un rapporto tra i sessi in cui la virilità si trasforma in un coltello che perfora e distrugge somigliando sempre più a un rapporto animale.